„Terra Nullius“ soll es auf DVD geben

Beginn der Premiere ist am 15. Februar um 19.30 Uhr in der Sigmaringer Stadthalle, Einlass ist um 19 Uhr. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost zwei Karten für die Veranstaltung: Wer teilnehmen möchte, kann am Freitag, 18. Januar, bis 18 Uhr eine E-Mail an k.oehler@schwaebische.de schicken und erhält mit etwas Glück zwei Tickets. Später versendete E-Mails können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Einen Tailer zum Film sowie weitere Infos gibt es unter waldundwiesefilm.de. Karten für die Premiere gibt es im Vorverkauf ab dem 22. Januar bei Getränke Maier in Laiz, außerdem können Karten, ebenfalls ab Dienstag, per Mail angefragt werden (kontakt@waldundwiesefilm.de). Nach Überweisung werden die Tickets an der Abendkasse reserviert. Der Preis basiert auf Spendenbasis, als Empfehlung geben die Filmemacher zwölf Euro für Erwachsene sowie sieben Euro für Schüler und Studenten.