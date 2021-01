Termine für Impfung ab 19. Januar buchbar

Der Landkreis Sigmaringen informiert, dass aller Voraussicht nach ab Dienstag, 19. Januar, Termine für eine Impfung in Hohentengen vereinbart werden können. Die erste Impfung wird nach heutiger Planung am Freitag, 22. Januar, um 11 Uhr erfolgen. Ab diesem Tag soll dann montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr geimpft werden.

Geplant ist, dass der Landkreis – wie jeder Kreis in Baden-Württemberg - bis dahin 585 Impfdosen bekommt. Wann genau sie geliefert werden, steht noch nicht fest. Die Woche darauf soll der Kreis dann erneut 585 Dosen bekommen. Nach den Vorgaben des Landes werden 300 Impfdosen durch die zwei mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen verimpft. 285 Impfdosen pro Woche können somit in Hohentengen verabreicht werden. Wie viel Impfstoff der Kreis im Februar erhält, hat das Land noch nicht mitgeteilt.

Bereits jetzt können Termine für eine Impfung im zentralen Impfzentrum in Tübingen vereinbart werden.

Alle Informationen rund um die Impfung hat der Landkreis unter landkreis-sigmaringen.de/impfen zusammengestellt. Die Corona-Hotline unter 07571/102 6466 hilft bei Fragen ebenso gerne weiter. Eine Terminvereinbarung ist aber weiterhin nur unter 116 117 oder impfterminservice.de möglich, da alle Impftermine zentral durch das Land Baden-Württemberg vergeben werden.