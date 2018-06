Tequila statt Bier zum Turnier

Wenn Deutschland am Sonntag im Auftaktspiel auf Gruppengegner Mexiko trifft, dann sitzen auch in Sigmaringen vor den Bildschirmen einige Fans, deren Herz für den lateinamerikanischen Gegner schlägt. Zumindest teilweise.

So wie bei Luz Elena Riede Gonzàles, die aus dem nördlichen Mexiko stammt und seit 17 Jahren in Deutschland, genauer gesagt in Hohentengen, lebt. „Mein Sohn und ich sind total fußballbegeistert, im Gegensatz zu meinem Mann, den interessiert das gar nicht“, lacht sie. Ihr Sohn spielt Fußball im Verein, sein Herz schlägt klar für Deutschland. „Am Sonntag jubele ich eigentlich für beide Mannschaften, egal, wer gewinnt“, sagt Riede Gonzàles. Mit ihrer Familie in Mexico steht sie per WhatsApp in Kontakt, sie witzeln rum und sehen es letztendlich realistisch: „Wir wissen, dass wir gegen Deutschland keine Chance haben.“ Für sie wäre es schon eine kleine Sensation, wenn Mexico es auch mal über das Achtelfinale hinaus schaffen würde. Auf alle Fälle drückt Riede Gonzàles für ihr Heimatland und auch für Deutschland die Daumen.

Ähnlich sehen es auch Maricè Canales de Braun aus Engelswies und ihre Freundin Angela Dufner aus Göggingen. Die gebürtigen Peruanerinnen sind begeisterte Fußballfans und werden ihr Heimatland Peru lauthals anfeuern. „Schließlich haben sie es nach 36 Jahren endlich wieder geschafft, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.“ Vor kurzem waren die beiden Frauen mit ihren Familien in St. Gallen beim Testspiel Peru gegen Saudi Arabien. „Das war toll, im Stadion waren von den 19 000 Zuschauern 18 000 Peruaner.“ In Lateinamerika werde Fußball nicht nur gespielt, sondern gelebt, es sei eine Leidenschaft. Gefeiert wird wie hierzulande, mit Public Viewing, Straßenkorso und in der Gemeinschaft. „Nur viel lauter“, lachen die drei Frauen. Schmunzelnd gesellt sich Andy Negreros Abril zu der Runde. Geboren in Guatemala, einem Nachbarland von Mexiko, betreibt er in Sigmaringen einen Früchtehandel. Auf die Frage, wem er am Sonntag die Daumen drückt, antwortet er lachend „natürlich Deutschland, und dabei lasse ich mir den guten Tequila aus Mexiko schmecken“. Demonstrativ und zur Freude aller zieht er sich sogleich sein Deutschlandtrikot über. „Aber“, schiebt er sogleich anerkennend hinterher, „ich bin echt stolz auf Mexiko, dass sie es immer schaffen, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wenn mein eines Herz für Deutschland schlägt, dann schlägt mein anderes natürlich für die kleineren lateinamerikanischen Fußballnationen, die sich gegen diese Größen wie Brasilien oder Argentinien behaupten müssen. Ganz besonders werde ich daher auch für Kamerun, Panama und Peru die Daumen drücken.“