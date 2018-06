Tempo 30: Amt nimmt erste Strafzettel zurück

Wer am Mittwoch vor einer Woche vor der Geschwister-Scholl-Schule bei einer Radarkontrolle geblitzt wurde, kann aufatmen. „Da die Beschilderung zu diesem Zeitpunkt nicht ganz korrekt war und auch die Eingewöhnung für den Verkehrsteilnehmer aus unserer Sicht zu kurz war, wird es keine Ahndung der am Mittwoch festgestellten Verstöße geben. Künftig wird aber immer wieder kontrolliert und auch geahndet werden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Unmut hatte die neue Geschwindigkeitsbegrenzung beim Hohenzollerngymnasium und der Geschwister-Scholl-Schule hervorgerufen. Verkehrsteilnehmer beklagen, dass die Änderungen nicht deutlich genug hervorgehoben und auch nicht rechtzeitig kommuniziert wurden. Einige Autofahrer sind gleich am Mittwoch von einer Radarkontrolle erfasst worden und empfanden das als unangemessen.

Eine verärgerte Leserin, deren Ehemann ein Fahrlehrer im Ruhestand ist, beklagte sich bei der SZ über die ihrer Meinung nach unzulängliche Kennzeichnung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Überdies sei die Hohenzollernstraße doch eine Durchgangsstraße, an der eine Tempo-30-Zone unzulässig sei. Darauf habe ihr Mann hingewiesen. Autofahrer, die geblitzt wurden, betonen, dass sie auf einer Strecke, die ihnen seit Jahren bestens bekannt ist, natürlich nicht davon ausgehen, dass dort von heute auf morgen ohne Vorwarnung eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit angeordnet werde.

Keine Tempo-30-Zone

„Das ist keine Tempo-30-Zone sondern eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung“, präzisiert Norbert Stärk, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Sigmaringen. Nach einer Änderung in der Straßenverkehrsordnung zum 1. Januar 2017 sei es inzwischen leichter, insbesondere unmittelbar vor Schulen eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Die Stadt habe Anfang der Woche die neuen Schilder aufgestellt, mit der Geschwindigkeitsmessung habe sie allerdings nichts zu tun, betont Stärk. Das bestätigt auch der Sprecher des Landratsamtes, Tobias Kolbeck. Ein Kriterium sei, dass „vor der Einrichtung starker Ziel- und Quellverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen herrscht“.

Auch die Vertreter der Schulen und der Eltern haben sich für die Geschwindigkeitsbeschränkung eingesetzt. Die Schulen werden täglich von über 1000 Schülern besucht. Bei Schulbeginn und Schulende gibt es ein hohes Verkehrsaufkommen durch Busse, Elternfahrzeuge Radfahrer und Fußgänger, die oft im unübersichtlichen Pulk zusammenkommen. Überdies gibt es in diesem Bereich ein starkes Gefälle beziehungsweise eine Steigung und einen kurvigen Verlauf.

Schutz der Kinder hat Vorrang

„Der Schutz der Schulkinder ist höher zu werten als das Recht des Verkehrsteilnehmers auf freie beziehungsweise uneingeschränkte Fahrt“, sagt der Sprecher des Landratsamts. Dass es sich bei der Hohenzollernstraße um eine Durchgangsstraße handle, habe man bei den Einschränkungen berücksichtigt und diese auf den unmittelbaren Bereich vor den Schulen und auf die Zeit von 7 bis 17 Uhr beschränkt.

Markus Sauter, Sprecher der Polizeipräsidiums Konstanz, sagt, dass der Polizeivollzugsdienst lediglich den Verkehr überwache. Im Vorfeld des Schulanfangs habe man angekündigt, dass die Polizei in den ersten Tagen verschärfte Kontrollen vornehmen werde. „Die Autofahrer waren also vorgewarnt“, sagt Sauter. Ohnehin sei es kein Argument, dass Autofahrer auf ihnen bekannten Strecken die Verkehrszeichen nicht kontinuierlich beachten. Die Polizei übernehme aber nicht die Ahndung der Verstöße, sondern lege die Anzeigen dem Landratsamt vor, das dann über ein Bußgeld entscheiden müsse. Ob die geblitzten Autofahrer zur Kasse gebeten würden, läge im Entscheidungsbereich des Landratsamtes.

Es gibt derzeit für die von oben kommenden Fahrzeuge eine elektronische Warnanzeige. Deshalb heißt es aus dem Landratsamt: „Künftig wird aber immer wieder kontrolliert und auch geahndet werden.“

