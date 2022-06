Teilnehmerrekord bei Ökumenischem Mut-Mach-Zeltlager

Trotz des wechselhaften Pfingstwetters wollten so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie beim Pfingstzeltlager des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) dabei sein. 93 Kinder und etwa 40 Helfer konnten mit nach Oberschmeien.

Eingeladen hatten die Organisatoren in den Grundschulen in Winterlingen, Harthausen, Bitz und Straßberg sowie in der Realschule Winterlingen Kinder ab der ersten Schulklasse bis zum Konfirmandenalter. Aber auch ältere Teenager konnten als Mitarbeiter mitkommen und anpacken, wovon viele ehemalige Teilnehmer Gebrauch machten. Die Konfession der Kinder und Jugendlichen spielte dabei keine Rolle. Bewusst angesichts aktueller Umstände ausgewählt hatte das Leitungsteam das Thema „MutMach-Camp“. Beim Abschlussgottesdienst wurden Spenden für Flüchtlingskinder aus der Ukraine gesammelt.