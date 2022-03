Teenager und 43-Jähriger geraten aneinander

Das Polizeirevier Sigmaringen hat nach einer Auseinandersetzung am Montag gegen 13 Uhr in Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Ein 14-Jähriger hatte die Polizei verständigt und angegeben, dass ihn ein unbekannter Mann in der Schwabstraße am Kragen gepackt und gegen einen Metallzaun gedrückt habe. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Nachdem die Polizei den Unbekannten ausfindig machen konnte, schilderte dieser den Sachverhalt aus seiner Sicht. Demnach habe der 14-Jährige vor anderen Jugendlichen damit geprahlt, eine Flasche Wodka in einem Drogeriemarkt gestohlen zu haben. Im Anschluss soll er die Flasche in der Fußgängerzone zerschlagen haben. Als der 43-Jährige den Teenager auf sein Verhalten ansprach, reagierte dieser offensichtlich äußerst frech, weshalb der Mann den Jungen am Pullover packte und schüttelte. Der Teenager muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen, gegen den 43-Jährigen wird eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Hinweise von Zeugen, die die Situation beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 entgegen.