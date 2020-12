Team der Laizer Abenteuerkirche startet Aktion mit bemalten Steinen für die Weihnachtstage

Eine fantasievolle Alternative mit emotionalen Botschaften hat sich das Team der Laizer Abenteuerkirche zum Weihnachtsfest einfallen lassen: Einen „Impulspfad“ mit zahlreichen „sprechenden“ Steinen. Denn diese kleinen und runden Gesellen sind entweder wunderschön bemalt oder beschrieben. Mit Wünschen, Hoffnungen, Träumen und Sprüchen zur Weihnachtszeit. Gestaltet wurden sie von Kindern für Kinder. „Gerade in dieser recht bedrückenden Zeit möchten wir für die Kinder da sein und ihnen und ihren Familien Mut machen und vielleicht auch ein paar Ängste nehmen“, sagt Heike Dreher, die gemeinsam mit Katrin Gauggel, Nadine Hamm und Monika Lübben diese Idee zum Leben erweckt hat. Unterstützt wurden sie dabei von Heidi Kolb und Conni Wesser.

Da das Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in diesem Jahr pandemiebedingt entfallen muss, lädt das Team nun zu einem Spaziergang zur Pfarrkirche ein. Unter Einhaltung des Abstands können entlang der Treppe und des Weges an der Mauer die Impulse in Ruhe eingefangen werden. Ein Schild am Fuß der Treppe gibt den Kindern bereits das klare Signal: „Fürchtet euch nicht.“ Im Pfarrgarten gegenüber kann unter einem Pavillon die Krippe mit dem Jesuskind bestaunt werden. Und als Weihnachtsgruß gibt es - soweit der Vorrat reicht - für jedes Kind noch eine kleine Überraschung.