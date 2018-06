Tausendstes VR-Mobil ist nun im Umlauf

Sechs VR-Mobile sind am Donnerstag auf dem Marktplatz durch Klaus Remensperger von der Volksbank Bad Saulgausozialen Einrichtungen übergeben worden. Das Haus Nazareth konnte zwei VW-Ups in Empfang nehmen, einen, dessen Leasing-Rate für die nächsten drei Jahre durch das VR-Gewinn-Sparen abgedeckt wird und welches danach für einen kleinen Restwert übernommen werden kann, sowie einen geschenkten. Dabei handelt es sich um das 1000. VR-Mobil in Baden-Württemberg. Des weiteren nahmen die Sozialstation Bad Saulgau und die kirchlichen Sozialstationen ein neues VR-Mobil Empfang, das in drei Jahren übernommen werden kann; das Palliativnetzwerk des Landkreises und die Vinzenz Pflege gGmbH übernahmen ein VR-Mobil, das bisher geleast wurde. Teilnehmende Gewinn-Sparer haben die sozialen Institutionen in der Region mit Spenden in Höhe von 45 000 Euro für die VR-Mobile bedacht. Von zehn Euro pro Los kommen 63 Cent sozialen Einrichtungen zugute. Für Unterhaltung sorgte die Band des erzbischöflichen Kinderheims, die „Housekids“, und Jongleur Florian Dreher.