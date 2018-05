Taunus, Schweiz – und glücklich in Sigmaringen

Wenn Ilse und Peter Lippert am Feiertag ihre diamantene Hochzeit feiern, blicken sie auf 60 Ehejahre und ein bewegtes und ausgefülltes Leben zurück. Geheiratet hat das Paar am 31. Mai 1953 in der evangelischen Kirche unterhalb der Burg Königstein im Taunus.

„Unsere kurze Hochzeitsreise führte in die Rhön. Aber viel Regen und der Heuschnupfen meines Mannes vermasselten so ziemlich die eine Flitterwoche“, blickt Inge Lippert lachend zurück. Die 89-Jährige wirkt immer noch temperamentvoll und kommt bei ihren Erinnerungen so ins Schwärmen, dass kaum Zeit für Fragen bleibt. „Wir haben für damalige Verhältnisse relativ spät geheiratet, aber meine Eltern hatten so eine tolle Ehe, das wollte ich für mich auch. Daher habe ich mir die nötige Zeit gelassen“, sagt sie und blickt liebevoll zu ihrem Mann. Peter Lippert, von schlanker und großer Statur, ist bereits 94, aber erstaunlich fit und der geduldige Zuhörer und Ruhepol.

Er entwarf als Architekt das Sigmaringer Freibad

Nach Wehrdienst, Tischlerlehre und Studium arbeitete er als Entwurfs-Architekt in Düsseldorf und Berlin und gewann bereits in jungen Jahren Wettbewerbe. 1960 siedelte das Paar nach Basel in die Schweiz über und kam 1965 aufgrund einer Stellenanzeige des Architekturbüros Gäbler & Böhmer nach Sigmaringen. Hier arbeitete Peter Lippert wiederum sehr erfolgreich. „Nach meinen Entwürfen wurden unter anderem das AOK-Verwaltungsgebäude, die Kreissporthalle, das Modehaus Robben und das Freibad in Sigmaringen gebaut“, sagt er stolz.

Ilse Lippert ist biologische Laborantin und studierte Gartenbau-Technikerin. Die Natur, die Botanik, das Wandern, aber auch das Tanzen begeistern sie noch immer. Bis vor einigen Jahren unternahm sie Bildungsreisen in ferne Länder, unter anderem nach Malaysia, Südchina, Neuseeland, Oman oder Japan. Heute ist ihr kleines Idyll ihre Dachterrasse, hier wachsen Geranien, Weintrauben, Studentenblumen und vieles mehr vor der imposanten Kulisse des Schlosses.

Die Familie der Lipperts ist klein. Die Tochter und der 14-jährige Enkel leben auch in Sigmaringen, „unser ganzer Stolz, wir sind froh, sie zu haben“, fügen beide an. Denn das Ehepaar hatte zwei Töchter, die ältere starb 1986, damals 27-jährig, eines gewaltsamen Todes. „Danach habe ich aufgehört zu arbeiten, ich konnte einfach nicht mehr“, blickt Peter Lippert auf die schwere Zeit zurück. Trost und Halt fand er in der Malerei. Mittlerweile ist sein Atelier unter der Dachschräge mit mehr als 100 Kunstwerken verschiedenster Techniken gut gefüllt. „Ein Bild muss eine Aussage haben“, ist er überzeugt und so malt der Senior seine Gedanken mal satirisch, mal gefühlvoll, mal humorvoll, mal gesellschaftskritisch. An Ausstellungen ist er nach wie vor interessiert. Überhaupt sind die Lipperts der Kunst und Kultur sehr zugetan und seit mehreren Jahrzehnten Mitglieder im gleichnamigen Verein. Ein großer Flügel ziert ihr Wohnzimmer, „hier haben wir sogar schon mit 25 Leuten ein kleines Stubenkonzert veranstaltet“, erzählen sie.

Sicher ist diese Offenheit eines ihrer Lebenselexiere, vielleicht auch das Lieblingszitat von Ilse Lippert: „Dein Auge kann die Welt trüb oder hell dir machen, wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen.“