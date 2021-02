Was Sigmaringen über den Umgang mit den Tauben noch lernen kann

Taubenpäpplerin Mara Wagner

Mit einem Taubenbaby fing es vor drei Jahren an, erzählt Mara Wagner. Auf dem Weg zum Arzt habe sie das kleine Tier in der Innenstadt von Stockach gefunden. Sie habe es nicht retten können, sagt sie: „Das hat mich sehr berührt.“ Über Facebook sei sie auf Päppelstellen für Tauben gestoßen, wo sie sich Erste-Hilfe-Tipps für die Vögel geholt hat. Mit der Zeit päppelte sie selbst Vögel auf, hatte zeitweise über 30 unterschiedliche Vogelküken da. Vor zwei Jahren spezialisierte sie sich auf Tauben, nachdem ihr Mann eine verletzte Brieftaube auf der Straße aufgesammelt hatte. Inzwischen hat sie um die 30 Tauben in ihrer Voliere auf dem heimischen Balkon in Ennetach, teils verletzt oder krank, die sie aufpäppelt und wenn möglich wieder in die Freiheit entlässt. Wer eine verletzte oder erkrankte Taube findet, soll sie in Sicherheit bringen, zum Beispiel in einem Karton oder einem Schal, und kann Wagner kontaktieren. Sie ist erreichbar über Instagram oder Facebook unter „Mara und die Tauben“. (mke)