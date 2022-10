Tatverdächtiger wehrt sich gegen Beweisaufnahme und verletzt drei Polizisten

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, nachdem am frühen Dienstagmorgen zwischen Sigmaringen und Unterschmeien ein Auto von der Straße abgekommen ist. Der Wagen sei erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit gewesen, teilt die Polizei mit. Zeugen waren gegen 1.30 Uhr am Unfallort eingetroffen und verständigten die Polizei. Die traf an der Unfallstelle zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren an, diese leugneten aber, mit dem Unfallwagen gefahren zu sein.

Laut Polizei habe eine Atemalkoholmessung bei beiden Verdächtigen über 1,6 Promille angezeigt. Gegen die beweissichernden Maßnahmen der Polizei habe sich der 25-Jährige gewehrt und dabei drei der Einsatzkräfte leicht verletzt. Beide Tatverdächtigen mussten die Polizisten schlussendlich in eine Klinik begleiten und Blutproben abgeben. Die Ermittlungen der Polizei Sigmaringen sollen nun Aufschluss darüber geben, wer der Unfallverursacher war. Beiden Verdächtigen drohen strafrechtliche Konsequenzen. Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07571/10 40 entgegen.