Tankbetrug mit falschen Kennzeichen

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr an der Shell Tankstelle in der Anton-Günther-Straße getankt und fuhr dann, ohne zu bezahlen, davon. Die Beamten stellten fest, dass das am Auto angebrachte Kennzeichen Ende Mai in Immenstaad entwendet worden war und nicht zum Fahrzeug passte. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt.