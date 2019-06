Tango tanzen auf der Donaubühne

Michaela und Thomas Berg tanzen seit zehn Jahren Tango Argentino. Das Feuer, das dieser klassische Tanz ihn ihnen entfacht hat, wollen die beiden weitergeben. Ihre Übungsabende auf der Donaubühne Sigmaringen finden über den Sommer jeweils freitags statt. Der nächste Termin ist am kommenden 7. Juni.

„Das linke Bein müsst ihr gerade nach unten strecken, die Becken etwas mehr nach vorn, die Gesichter berühren sich fast, aber nur fast“ – was nach strengem Ballett-Unterricht klingt, sind typische Instruktionen, die die Tangolehrer Michaela und Thomas Berg ihren Schülern erteilen.

Penibel überwachen sie den weichen Fluss ihrer Bewegungen, die oft unvermittelt in Erstarrung enden. Solche Strenge verbindet sich im Tango Argentino untrennbar mit der Freiheit, diese Bewegungen beliebig zu kombinieren. Eine fein abgestuften Vielfalt an Gefühlen, Botschaften, ja ganze Geschichten, die dieser Tanz „erzählt“: Stolz, Leidenschaft, Macht, Ohnmacht, Hass, Liebe, Glück und Schmerz fließen in den Tanz ein. Dazu steht ein schier grenzenloser Figuren-Fundus zur Verfügung, vom einfachen Grundschritt „el paso basico“ bis hin zu „el habanico“ einer fächerförmigen Schrittfolge. Tango ist vollgesogen mit dem Schicksal seiner Schöpfer.

Entstanden um 1900 in den Hafenstädten Buenos Aires und Montevideo spiegelt er das soziale, gesellschaftliche und politische Geschehen dieser und späterer Jahre wieder, in denen Tausende von europäischen Einwanderern wie auch die landflüchtigen Gauchos ihr Glück suchten. „Weit entfernt von der Spaßkultur unserer Tage ist der Tango keine leichte Kost, er liegt wie schwerer Burgunder auf der Seele, ist reicher, schillernder, erotischer, aber auch melancholischer als Techno oder Hip Hop“, sagen die Bergs.

Die Musik gibt sich jedoch nicht nur der Schwermut hin, in Rhythmen wie dem Vals – im Dreiviertel-Takt gespielt – eröffnet sich den Zuhörern wie auch den Tänzern eine ungeahnte Lebensfreude die aus der Bewegung ohne Stops einen Guss formt und damit die heimatlichen Klänge des fernen Europa mit der Fremde verschmilzt. Es sind die Wiener Akzente die sich durchzusetzen versuchen und doch nicht an ihr Ziel gelangen, denn zu unterschiedlich sind die kulturellen Wurzeln der Neuankömmlinge, die sich im Tiegel der Hitze aus Italienern, Spaniern, Polen, Russen, Deutschen, den Kreolen – den Nachkommen der Sklaven –, den Einheimischen Argentiniern und deren Mentalitäten begegnen.

In der Milonga, so werden auch Tanzveranstaltungen genannt, – gleich einer Melange – verschachtelt die argentinische Landbevölkerung ihre Rhythmen mit den Melodien der Europäer zu einer mitreißenden Energie, die sich in Tanzlust entlädt. In der Welt der verruchten Hafen- und Vergnügungsviertel liegen die Wurzeln des Tango, der aus Kassaschtock, Polka, Tarantella, Seemannslied und Jazz und anderen Elementen eine neue Ausdrucksform schuf. Eine Vielfalt die jedoch immer im Thema Liebe kulminiert, bei dem der Mann nur vordergründig dominiert, und die Frau in scheinbarer Ergebenheit die Zügel fest in der Hand hält.

Der Tango Argentino, ein Welt Kulturerbe der Unesco, wird gepflegt zur Begegnung, gegenseitiger Achtung, Akzeptanz der Vielfalt der Völker, ihren verschiedenen Kulturen – eine nonverbale Verständigung, die den Blick auf Menschlichkeit lenkt. Er stärkt das Körperbewusstsein und die Beweglichkeit bis ins hohe Alter.

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf Spendenbasis.