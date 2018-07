Tagesverfügbarkeit ist Problem für die Feuerwehr

Man wäre nicht gerne Fahrer oder Beifahrer gewesen, weder im blauen Ford Fiesta noch im grünen Opel: In einer großangelegten Aktion im Rahmen des alle vierzehn Tag stattfindenden Übungsabends der Sigmaringer Feuerwehr haben die Feuerwehrkameraden aus Sigmaringen und Gutenstein gemeinsam mit den Rettungssanitätern des DRK und des Malteser Hilfswerks sämtliche Register ihrer technischen Möglichkeiten bei der Simulation eines Verkehrsunfalls und der Bergung dreier eingeklemmter Personen gezogen.

Bereits in seiner Begrüßung der Anwesenden wies Kommandant Jürgen Bossert auf die prekäre Situation der Sigmaringer Feuerwehr bei Einsätzen hin. „Heute Morgen konnte der Einsatzwagen nicht vollständig besetzt werden, als wegen austretendem Gas Alarm gegeben wurde. Von zwölf angeforderten Kameraden kamen sechs, sodass ich einen erneuten Mannschaftsruf absetzen musste“. Landauf, landab, so der Kommandant, befänden sich die Freiwilligen Feuerwehren mit dem Problem der „Tagesverfügbarkeit“ in guter Gesellschaft. Über die Anwesenheit einer kleinen Gruppe von Interessenten freuten sich neben dem Kommandanten die beiden Pressesprecher der Sigmaringer Wehr, Joachim Pfänder und Benjamin Pätz. Sachkundig und kompetent erläuterten sie den Interessenten, darunter einem Vater mit seinem elfjährigen Sohn, auf dem Freigelände die Vorgehensweise bei der Rettungsaktion von Personen bei einem Verkehrsunfall. Nachdem der Gruppenführer des Einsatzwagens, erkennbar an einer blauen Weste, die Lage erkundet und die Anzahl der verletzten Personen ermittelt hatte, wieß er die Kameraden in ihre Aufgaben ein. Nach der Sicherung der Fahrzeuge, der Schaffung eines Zugangs mit Hilfe hydraulischer Geräte wie Schere und Spreizer werden die verletzten Personen je nach Verletzungsgrad in Absprache mit den Rettungssanitätern patientengerecht aus dem Fahrzeug geholt, bei akuter Lebensgefahr in einer sogenannten Crash-Rettung. Zur Beseitigung giftiger Substanzen mittels Wasser, Schaum oder Pulver sind bei Verkehrsunfällen ebenfalls Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten vor Ort. Nach der Bergung der Verletzten kümmert sich die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit den Polizeikräften um die Aufräumaktion am Unfallort.

Nach dem eindrucksvoll und professionell abgelaufenen Rettungseinsatz aller Beteiligten wandte sich Kommandant Jürgen Bossert an den Kreis der Interessierten. Seine augenzwinkernd vorgebrachte Frage, „was werde ich hören, wenn ich Sie morgen anrufe und frage, ob sie dabei sind?“, folgte die spontane Reaktion des zweiundzwanzigjährigen Nico Nussbaum: „Sofort!“. Dem positiven Signal des jungen Mannes schlossen sich neben zwei weiteren Interessenten und einer Anmeldung für die Jugendfeuerwehr auch eine junge Frau an, die sich bisher im Hintergrund gehalten hatte. So konnte ein sichtlich hocherfreuter Kommandant mit der Bemerkung: „Ich bin entzückt“ auch der DRK Notfallsanitäterin den Anmeldebogen in die Hand drücken und die Mitgliederwerbung der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen mit einem guten Resultat beenden.