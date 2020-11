Tagesmütter trotz widriger Bedingungen

Zehn Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet haben kürzlich ihr Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss zur Tagespflegeperson erhalten. In kleiner Runde überreicht haben es Hubert Schatz, Leiter Fachbereich Jugend im Landratsamt, Ingrid Höfer von der Fachstelle für Kindertagespflege, sowie Marlies Hanschke und Beate Keller, beide von der Koordinierungsstelle für Tagespflegepersonen Sigmaringen. Das teilt das Frauenbegegnungszentrum in einer Pressemitteilung mit.

Alle Teilnehmerinnen haben einen 160 Unterrichtseinheiten umfassenden Qualifizierungskurs durchlaufen und in einem Abschluss-Kolloquium ihre individuell erarbeiteten Konzepte vorgestellt. Neu war das Onlineformat für einige Themenbereiche, welches ermöglichte, die Qualifizierung ohne lange Unterbrechungen fortzusetzen.

Kindertagespflegestellen sind systemrelevant und Kindertagespflegepersonen haben in diesem Jahr große Herausforderungen gemeistert. Kinderbetreuung und Qualifizierung unter Pandemiebedingungen erforderte viel Einsatz. Hubert Schatz lobte die Teilnehmerinnen für ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement in diesem Jahr. Unter erschwerten Bedingungen hätten die Frauen den Kurs neben der Erziehung eigener Kinder, der Haushaltsführung und der Erziehung und Betreuung ihrer Tageskinder absolviert, so Schatz.