Die Stadtverwaltung und engagierte Seniorinnen und Senioren laden alle Interessierten herzlich ein zum Tag der offenen Tür in der Schustergasse 1 am Samstag, 17. September von 11 bis 14 Uhr. Im Mittelpunkt stehen das Kennenlernen der Angebote und der Räumlichkeiten, Geselligkeit und Austausch, schreibt die Stadt in ihrer Pressemiteilung. Gesprächsrunden, Kreativangebote, Bewegungsangebote, musikalische und literarische Angebote werden vorgestellt, die Ansprechpersonen kommen gerne mit allen Interessierten ins Gespräch und beantworten Fragen. Für Kaffee und eine kleine Verpflegung ist gesorgt. Die Organisatoren freuen sich über viele Besucher.