Tag der Kriminalitätsopfer: Weißer Ring widmet Aktion den Senioren

Wenn das Telefon bei älteren Menschen klingelt, droht potenziell Gefahr. Telefonbetrüger wollen auf diesem Weg Geld, Schmuck und andere Wertsachen erbeuten und hoffen auf gutgläubige Senioren, die darauf reinfallen. Auch im Kreis Sigmaringen gab es in jüngster Zeit bereits einige Fälle, erläutert Josef Rothmund, Außenstellenleiter des Weißen Rings in Sigmaringen. Um mehr über die Risiken aufzuklären, hat die Organisation ihren Tag der Kriminalitätsopfer, der kürzlich stattfand, in diesem Jahr unter das Motto „Ohne Furcht im Alter“ gestellt.

Rothmund habe selbst schon einige Opfer des Telefonbetrugs im Kreis Sigmaringen betreut, berichtet der Außenstellenleiter, der früher als Polizist gearbeitet hat und vor fünf Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Bereits zu seiner aktiven Zeit habe es die Maschen schon gegeben, damals noch in Form von Gewinnspielversprechen. Dabei bekommen Senioren einen Preis versprochen, müssen aber in Vorkasse vermeintliche Versicherungen, Steuern oder Bearbeitungsgebühren bezahlen, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aufklärt. „Doch das ebbt langsam ab, genauso wie der Enkeltrick“, sagt Rothmund. Die Betrüger geben dabei vor, der Enkel des Betroffenen zu sein und dringend finanzielle Unterstützung von den Großeltern zu benötigen. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Geld dabei schon ergaunert wurde“, sagt Rothmund. Es gehe jeweils um Beträge von 1000 bis 10 000 Euro. Insgesamt seien deutschlandweit schon mehrere Millionen Euro auf diese Art gestohlen worden, teilt der Weiße Ring mit.

Falsche Polizisten: Betrugswelle im Präsidiumsbereich

Neueste Taktik der Betrüger ist das Ausgeben als Polizeibeamte. Sie vermitteln den Senioren am Telefon, ihre Wertsachen seien nicht mehr sicher oder müssten untersucht und dazu an einen Unbekannten - einen Komplizen - übergeben werden. Die Anzahl der gemeldeten Fälle ist in der Region massiv angestiegen: Waren es laut Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz 2017 noch zehn Fälle im Kreis Sigmaringen, stieg die Zahl 2018 auf 99 Fälle. 20 weitere Fälle von Telefonbetrug, hinter denen andere Taktiken steckt, hat das Polizeipräsidiums Konstanz im Kreis Sigmaringen 2017 verzeichnet.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums ist die Zahl der gemeldeten falschen Polizeibeamten von 72 im Jahr 2017 auf 1488 im vorigen Jahr explodiert. Somit fanden 19 Prozent der insgesamt in Baden-Württemberg gemeldeten Fälle im Präsidiumsbereich Konstanz statt. Der Weiße Ring spricht von einer regelrechten Welle dieser Betrugsart, auch noch zu Beginn dieses Jahr.

Wichtig sei deshalb eine geeignete Prävention, sagt Rothmund: „Wir müssen die Senioren dafür sensibilisieren.“ Denn es gibt laut Weißem Ring bestimmte Gründe, warum ältere Menschen leichter zu Opfern werden können. Zum einen hänge das mit ihrer Unsicherheit und fehlender Abwehrmechanismen zusammen, zum anderen haben sie oft mehr Geld als Jüngere. Außerdem vermuten Betrüger laut Weißem Ring, dass sie bei Diebstahl an Senioren nicht so leicht erwischt werden. Deshalb müsse das Misstrauen der älteren Menschen gestärkt werden. Unter anderem informiert der Weiße Ring bei der Ehrenamtsmesse in Ravensburg am Sonntag über die Taktik der Diebe.

Opfer erhalten Beratungsscheck für Anwalt

Doch wie hilft die Organisation Menschen, die bereits auf eine der Maschen hereingefallen sind? „Jedes Opfer bekommt auf jeden Fall einen Beratungsscheck von 200 Euro für einen Rechtsanwalt ausgestellt. Darüber hinaus müssen wir im Einzelfall schauen, wo wir helfen können oder weitervermitteln“, sagt Rothmund. Der Weiße Ring helfe in jedem Fall dabei, das gestohlene Geld wieder einzutreiben - auch wenn das natürlich nicht immer funktioniert.