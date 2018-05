Tödlicher Angriff: Hundehalter bitten Witwer um Entschuldigung

Seit Dienstag müssen sich vor dem Sigmaringer Amtsgericht die beiden früheren Halter eines Hundes der Rasse Kangal wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Das Tier attackierte vor genau einem Jahr im Stettener Ortsteil Frohnstetten eine Passantin und verletzte sie durch seine Bisse tödlich. Der Ehemann des Opfers tritt als Nebenkläger auf.

Die von Oberstaatsanwalt Jens Gruhl verlesene Anklageschrift enthielt auch Details aus dem Obduktionsbericht der Leiche des Opfers. So starb die Frau letztlich an ihren vielfachen Verletzungen und hohem Blutverlust. Die Staatsanwaltschaft wirft den Haltern des Hundes vor, dass dieser sich aufgrund eines beschädigten und porösen Halsbandes habe losreißen können und das Privatgrundstück überdies völlig unzureichend vor einem Ausbruch geschützt war.

Die Halter müssen sich wegen fahrlässiger Tötung vor dem Schöffengericht Sigmaringen verantworten. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag mit.

Ein Polizist sagte vor Gericht als Zeuge aus, dass der lediglich 1,20 Meter hohe Lattenzaun zum Haus hin durch ein 80 Zentimeter hohes Brett ergänzt gewesen sei: „Das ist für so ein Tier überhaupt kein Hindernis“, sagte er. Entscheidend ist für die Staatsanwaltschaft auch, dass der Hund mit zwei weiteren sowie den im Haus lebenden 20 Katzen den ganzen Tag allein zu Hause war. Die Halterin kam am Tag der Tragödie erst gegen 23.30 Uhr nach Hause – nach rund 16,5 Stunden Abwesenheit und betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab an diesem Abend einen Wert von 1,4 Promille.

Die Angeklagte erschien mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze im Gerichtssaal, später schirmte sie sich mit einer Kappe vor den Blicken der Zuschauer ab. Durch ihre Anwälte entschuldigten sich die beiden Angeklagten, die seit Jahren getrennt leben, für die tödliche Attacke. Beide wollen nicht geahnt haben, dass der Kangal ein derartiges Aggressionspotenzial hat. „Sie bedauert zutiefst, was passiert ist“, sagte der Verteidiger der 43-jährigen Angeklagten. Sie sei seit 2007 arbeitslos und inzwischen auch arbeitsunfähig. „Sie hat Depressionen, die in Zusammenhang mit dem schrecklichen Vorfall stehen.“ Ähnlich äußerte sich der Anwalt des 48-jährigen Angeklagten: „Es tut ihm sehr leid.“

Der Prozesstag wird am Nachmittag fortgesetzt.