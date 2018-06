Tödliche Hunde-Attacke: Aussage des Vorbesitzers erwartet

Im Prozess um den tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) wird heute die Aussage des Vorbesitzers des Hundes erwartet.

Möglicherweise könnten auch schon die Plädoyers gehalten werden, sagte der Direktor des Amtsgerichts Sigmaringen, Christoph Freudenreich. Ein vierter und voraussichtlich letzter Prozesstag ist für den 10. Juli angesetzt.

Angeklagt sind eine 44 Jahre alte Frau und ihr 48 Jahre alter getrennt lebender Ehemann wegen fahrlässiger Tötung. Sie sollen einen Hund der Rasse Kangal auf einem Grundstück gehalten haben, das dafür laut Staatsanwaltschaft nicht geeignet war. Außerdem sei das Halsband zu schwach gewesen, so dass sich das Tier losreißen konnte.

Es fiel am 30. Mai 2017 eine 72-Jährige an, die an dem Grundstück vorbeilief, und biss sie mehrfach in Kopf und Hals. Die Frau starb an ihren Verletzungen. Das Tier wurde von der Polizei erschossen.