Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Scheibe der Ludwig-Erhard-Schule in der Hohenzollernstraße eingeworfen. Das teilt die Polizei mit. Hierdurch entstand an der Glasfläche ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, da diese komplett ausgetauscht werden musste. Sachdienliche Hinweise auf mögliche Verursacher erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040.