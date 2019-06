Täter werfen Autoscheibe ein

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Zeit von 9.45 bis 10 Uhr, an einem schwarz lackierten Volkswagen Sharan, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude Burgstraße 13 geparkt war, das vordere Fenster auf der linken Fahrzeugseite zerstört. Ob die Seitenscheibe eingeschlagen wurde oder ob ein Gegenstand dagegen geworfen wurde, ist ungeklärt. Nachdem die Scheibe zu Bruch ging, löste die Alarmanlage des Autos aus und der Geschädigte eilte zu seinem Fahrzeug. Er konnte keine Personen bei seinem VW Sharan feststellen. Aus dem Wagen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 40, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern machen können, sich dort zu melden.