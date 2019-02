Täter schlagen Autoscheiben ein

Vermutlich auf Bargeld hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der in der Nacht auf Samstag an zwei Autos die Scheibe eingeworfen und die darin befindliche Tasche beziehungsweise den Geldbeutel durchsucht hat. Ein Auto war auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Badstraße abgestellt gewesen, das andere Fahrzeug war direkt an der Friedhofstraße geparkt. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.