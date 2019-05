Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr an einem in der Bittelschießer Straße auf einem Parkplatz abgestellten Auto den Scheibenwischer an der Heckscheibe abgerissen. Zeugenhinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040.