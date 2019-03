Aus einem unverschlossen in der Badstraße abgestellten Fahrzeug entwendete am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon. Der junge Mann, welcher sich in Begleitung einer weiteren Person befand, wurde von einer Zeugin bei der Tatausführung beobachtet, dem Duo gelang es trotzdem, unerkannt zu entkommen. Die Polizei ermittelt.