Tänzer erzählen dramatische Geschichte

Auf dicht besetzter Tribüne haben die Schlachthofbesucher den Atem angehalten, während sieben der acht Jugendlichen des „Jugend-Tanztheaters Alter Schlachthof“ ihre Stimmen im Off zu einem unheimlichen Auftakt-Flüstern verdichteten.

Zoe, die jüngste Tänzerin, eröffnete aus dem Versteck einer metallenen Säule heraus die Erkundung von „Niemandsland“, so hatten die Jugendlichen ihr Territorium genannt, das sie zusammen mit den Choreografen Daniela Wölfel und ihrem holländischen Kollegen Rense Hettinga entworfen und tänzerisch seit Januar 2018 erarbeitet hatten.

„Niemandsland“ ist eine tänzerisch entwickelte Geschichte, die das Publikum packte und staunen ließ, wie viel Erzählkraft und Spannung die Körper der jungen Akteure zwischen neun und 21 Jahren ohne Worte auf die Bühne brachten. „Alles neu. Und unbekannt. Weite trockene Landschaft… Endet hier eine lange Reise? Oder... beginnt ein neues Abenteuer. Im Niemandsland, wo sich alle fremd sind, wo es keine Grenzen und Regeln gibt...“ – Gedanken der fünfzehnjährigen Marla, die sie bei den Proben zu Papier brachte, drückten die Richtung aus, in die das junge Tänzerensemble hinwollte. Dies wurde gleich zu Anfang in ihrem Tanz-Solo eindrucksvoll an die Zuschauer herangetragen als würde sie die ersten Eindrücke der „Entdecker von Niemandsland“ dem Publikum offenbaren. Die Tänzer griffen spielerisch und neugierig ein Motiv auf, das Hanna und Katharina anfangs zu zweit etablierten – vielleicht handelt es sich um ein fremdes Wesen, eine Kugel, etwas, das aus dem All genommen und an andere weitergegeben wurde. Dann waren die Bewegungen des Ensembles weich und fließend.

Ihre Körper erzählten aber auch von Härte oder Angst, als sie als zitternder Pulk in der Ecke einer blauen unbekannten Sphäre standen. Tänzerische Interaktionen muteten wie Mobbing an, als die Einzeltänzerin angerempelt und niedergedrückt wurde. Dann zeigte die zwölfjährige Leni das Überwinden der Angst, welche sich von ihren zitternden Muskeln beeindruckend ablesen ließ. Sie begann tänzerisch einen Überlebenskampf, der in eine Gruppenchoreografie mündet. Die jungen Tänzer nutzten alle Raumebenen, sie zeigten, wie man am Boden liegend auch fliegen kann. Ihre Gesichter waren angstvoll, aggressiv oder staunend, wie es die Geschichte vorschreibt. „Gesicht Hanna, Gesicht!“, erinnert sich eine der Älteren an die Anweisungen in den Proben. Aber auch das Atmen und die mit in die Choreografie eingebauten Geräusche der Körper, wie sie, Nachttieren gleich über den Boden schleifen, oder wenn ihre Füße mit festem Tritt ihren Raum sichern, gehörten zu ihren Ausdrucksmitteln. Am Ende wiegte sich die Gruppe in einer Kugel, die immer wieder einzelne Gesichter freigab, – in Sicherheit oder im gemeinsamen Aufbruch ins Unbekannte.