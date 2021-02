SZ-Talkrunde: Kandidaten werden auf die Probe gestellt

Wer seine Wahlentscheidung noch nicht getroffen hat oder sie hinterfragen möchte, für den veranstaltet die „Schwäbische Zeitung“ am Dienstag, 2. März, eine Talkrunde zur Landtagswahl. Wegen der Corona-Pandemie findet die Runde online statt. Sie kann am Dienstag, 2. März, ab 18.30 Uhr live verfolgt oder hinterher über unsere Internetseite abgerufen werden.

Das Bürgerhaus in Ennetach, die Stadthalle in Sigmaringen oder die Alte Kirche in Rulfingen waren vor Wahlen schon Orte, an denen wir den Kandidaten auf den Zahn fühlten. Vor unserer Talkrunde zur Landtagswahl 2016 schneite es so heftig, dass viele Zuhörer sich den Weg nach Rulfingen sparten, um sich nicht einer unnötigen Gefahr auszusetzen.

Dieses Mal sind wir vor Eis und Schnee sicher, was aber nicht der wahre Grund für unsere Online-Diskussion ist. Das Coronavirus hat uns vielmehr dazu gezwungen. Um kein Infektionsrisiko einzugehen, haben wir uns gegen eine persönliche Gesprächsrunde entschieden, was durchaus möglich gewesen wäre, wenn sich alle Kandidaten zuvor einem Corona-Schnelltest unterzogen hätten.

Aber weil wir auf Nummer sicher gehen wollten, haben wir die sechs Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zu einer Runde im Internet eingeladen.

Zugesagt haben die beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU), die sich wieder um ein Mandat bewerben. Zu ihnen gesellen sich virtuell Wolfgang Schreiber (SPD), Björn Brenner (FDP) und Nicolas Gregg (AfD).

Aus beruflichen Gründen abgesagt hat Susana Pereira-Dias (Die Linke). Moderieren werden die Runde die beiden Lokalchefs der Schwäbischen Zeitung Michael Hescheler (Sigmaringen) und Dirk Thannheimer (Bad Saulgau). Insgesamt bewerben sich im Wahlkreis 70, der dem Landkreis Sigmaringen entspricht, zwölf Parteien und Kandidaten. Aus Gründen der Relevanz und eines begrenzen Zeitbudgets begrenzen wir unsere Runde auf die oben genannten Kandidaten.

In der Talkrunde werden wir uns auf zentrale Themen im Kreis wie die Bildungspolitik, die Versorgung mit Ärzten und die Infrastrukturprojekte wie den Ausbau von Bus- und Bahnverbindungen konzentrieren. Zudem werden wir die Kandidaten je nach aktueller Nachrichtenlage zur Corona-Pandemie befragen.

Damit die Zuschauer die Politiker besser kennenlernen können, werden wir ihnen jeweils persönliche Fragen stellen. Weil es bei diesen Fragen gegen die Zeit geht, können die Kandidaten ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Im dritten Teil wollen wir die Fragen der Leser beantworten. Wer jetzt schon eine Frage stellen möchte, kann sie uns mailen oder am Abend gibt es während der Diskussion im Chat die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fragen mit lokalem Bezug, also zu Themen, die besonders im Kreis Sigmaringen von Relevanz sind, zusenden.