SWEG würdigt diesjährige Dienstjubilare

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) hat bei einer Feier im Europa-Park-Hotel „Colosseo“ ihre Arbeitsjubilare gewürdigt. Insgesamt blicken zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2022 auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück, sieben auf 40 Jahre und eine Mitarbeiterin sogar auf 50 Jahre, schreibt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) in ihrer Pressemitteilung.

Vier der Jubilare begannen ihre Laufbahn bei der Hohenzollerischen Landesbahn, die seit 2018 zum Konzern gehört. „Es ist gerade in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, einem Arbeitgeber über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte die Treue zu halten“, sagte Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG-Geschäftsführung. Gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. Thilo Grabo ließ er die Werdegänge aller Teilnehmer Revue passieren und dankte den Jubilaren für ihren wertvollen Einsatz für das Verkehrsunternehmen.

In Anerkennung der erbrachten Leistung und Treue zum Unternehmen wurde allen Jubilaren die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein beziehungsweise Reutlingen sowie den 40-jährigen Arbeitsjubilaren die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg überreicht. Die zuständigen Betriebsleiter und Betriebsräte der einzelnen SWEG-Verkehrsbetriebe sowie die Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten der Jubilare waren ebenfalls in die Feierlichkeiten einbezogen.

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lahr/Schwarzwald, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen vollzogen worden. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 befindet sich auch die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH, die jetzt als SWEG Bahn Stuttgart GmbH firmiert, unter dem Dach des SWEG-Konzerns.