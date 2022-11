Zugausfälle und Einschränkungen: Mitarbeiter der SWEG streiken unbefristet

Die Situation ist angespannt, betriebliche Störungen die Folge: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem unbefristeten Streik ab Mittwoch, 2. November, aufgerufen.

Angesprochen sind alle: Lokführer, Zugbegleitern, Werkstattmitarbeitern, Ausbilder, Mitarbeiter des SWEG-Kundencenters und Disponenten der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS), die Mitglieder der GDL oder nicht organisiert sind, teilt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit.

Verantwortung für Arbeitnehmer und Fahrgäste

„Die Arbeitgeber sind faktisch abgetaucht,“ so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. „Das ist eines großen Unternehmens unwürdig.“

Die Geschäftsführung müsse aus Sicht der Gewerkschaft ihrer Verantwortung auch gegenüber den Fahrgästen und Arbeitnehmern nachkommen und auf den Verhandlungsweg zurückfinden.

Allerdings gebe es Aussagen, die darauf hindeuten: „Wir wollen die GDL nicht in unserem Mutterkonzern“, so äußerte sich der Pressemitteilung zufolge der Aufsichtsratsvorsitzende der SWEG, Uwe Lahl.

Die GDL werde aber keine tarifliche Ungleichbehandlung in den Unternehmen SWEG und SBS zulassen. „Wir werden von unseren Forderungen nicht ablassen“, wird Weselsky in der Mitteilung zitiert.

Tarif im Gesetz verankert

Der Arbeitgeber lehne tarifvertragliche Regelungen ab, die bereits heute in 95 Prozent der Eisenbahnverkehrsunternehmen gelten.

Darüber hinaus sind diese Regelungen im Landestariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG) von Baden-Württemberg hinterlegt. Neu in diesem Tarifkonflikt ist, dass die GDL zwar den Beginn des fünften Streiks auf den 2. November festlegt, das Ende jedoch zunächst nicht bekanntgeben wird.

Die GDL fordert den Abschluss eines Tarifvertrages auf dem Niveau ihres Flächentarifvertrages – dieser steht allen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in Deutschland zu.

Und genau dafür kämpfe die Gewerkschaft, wie der Bezirksvorsitzende Lutz Dächert im Gespräch mit der SZ betont. Es gehe darum, eine Tarifflucht des Arbeitgebers zu verhindern und allen Mitarbeitern einen fairen Lohn zu ermöglichen.

Fahren mache mehr Spaß

Dass das jetzt in einen Streik ausartet, sei auch kaum im Interesse der Mitarbeitenden, so Dächert. „Sie wollen viel lieber wieder fahren“, ist der Bezirksleiter Süd-West der GDL überzeugt.

Es mache einfach mehr Spaß als ein Streik, der beide Seiten, die GDL und die SWEG nur Geld koste.

Dennoch sehe die Gewerkschaft keine andere Möglichkeit, um einen Rahmentarifvertrag ins Gespräch zu bringen. Dächert hoffe, dass sich die Gesprächspartner schnell an einen Tisch setzen und über ein geeignetes Angebot verhandeln können.

Hilfreich sei dabei aber nicht, Mitarbeitenden mit der Kündigung zu drohen, wenn sie sich am Streik beteiligen. Das sei ihm zugetragen worden und von der unteren Führungsebene der SWEG erfolgt. Das Unternehmen gehört zu unterschiedlichen Teilen dem Kreis Sigmaringen, dem Zollernalbkreis und dem Land Baden-Württemberg.

Ein Anruf genüge

Die SWEG äußert sich in ihrer Pressemitteilung zu den Vorwürfen und gibt an, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen. Niemand erhalte eine Kündigung, wenn er oder sie streike.

Anders als die GDL in ihrer Pressemitteilung behauptet, ist die SWEG-Geschäftsführung auch nicht abgetaucht, heißt es weiter.

Die GDL kann sofort für die SBS, einem Tochterunternehmen, einen Tarifabschluss in die Wege leiten – ein Anruf genüge.

Ein Angebot für die SBS liege der GDL seit Langem vor, zudem hat jeder SBS-Mitarbeiter ein übertarifliches Angebot erhalten, „das jedoch leider größtenteils nicht angenommen wurde“, informiert die SWEG.

„Die GDL schickt die Beschäftigten der SBS in ein hohes finanzielles Abenteuer“, wird der SWEG-Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Uwe Lahl in der Mitteilung zitiert.

Keine Verhandlungen mit der GDL

„Und das alles nur, weil sie einen Tarifabschluss auch für die SWEG will, was den SBS-Mitarbeitern aber keinerlei Vorteile bringt“, so Lahl weiter.

Verhandlungen über einen Konzern-Tarifvertrag für die gesamte SWEG-Unternehmensgruppe dürfe die Geschäftsführung mit der GDL jedoch nicht führen.

Dies hatte der SWEG-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 21. September 2022 einstimmig beschlossen und in einer Sitzung am 14. Oktober 2022 nochmals einstimmig bekräftigt.

Am 14. Oktober 2022 hatte der Aufsichtsrat ebenfalls beschlossen, dass sich die SWEG nicht an der anstehenden Ausschreibung der derzeit durch die SBS gefahrenen Verkehre beteiligen und damit das Unternehmen SBS nicht dauerhaft übernehmen wird, heißt es vonseiten der SWEG.

Das Ende ist nicht in Sicht

Der Streik, dessen Ende nicht in Sicht ist, hat allerdings massive Auswirkungen im Stuttgarter Netz/Neckartal der Konzerntochter SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS, ehemals Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH).

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen online informieren: www.bahn.de, www.bwegt.de oder www.sweg.de

Die Gewerkschaft GdL hat im Tarifstreit mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH, kurz SWEG, zu einem fünftägigen Streik aufgerufen- der ist am Donnerstag am frühen Morgen gestartet und soll voraussichtlich bis kommenden Dienstag dauern.