SV Unter-/ Oberschmeien mit neuen 2. Vorsitzenden

Unterschmeien/Oberschmeien - Am Freitag, den 18. März hielt der SV Unter-/Oberschmeien nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung seine Jahreshauptversammlung in der Schmeientalhalle ab. Die gut besuchte Jahreshauptversammlung wurde geleitet vom 1. Vorsitzenden Angelo Koch.

Trotz der vielen erschwerten sportlichen Bedingungen der letzten zwei Jahren konnten doch wieder einige Highlights im über 500 Mitgliederstarken Sportverein gesetzt werden. Ein hervorragend organisierte AH-Ausflug nach Feldkirch, sowie ein außerordentlich gut besuchter Krone-Pokal auf dem Sportgelände Großwies in Unterschmeien zählen unter anderem hierzu. Die Abteilung Fußball ist derzeit mit 14 Schiedsrichtern erstklassig im Bezirk aufgestellt. Vor allem durch den Aufstieg von Schiedsrichter Alexander Nipp stellt die Abteilung Fussball ein vollständiges Gespann in der Verbandsliga. Zudem konnten große Projekte wie die neue Flutlichtanlage sowie die Neuanschaffung von Trainerbänken umgesetzt werden. Im Bereich Breitensport und Badminton konnten neben der weitestgehenden Fortführung des sportlichen Regelprogramms ein sehr gut besuchter Selbstverteidigungskurs für Kinder angeboten werden. Zusammenfassend rechnen alle Abteilungen mit einer Normalisierung der Lage und hoffen alsbald wieder in den sportlichen wie gesellschaftlichen Regelbetrieb zurückkehren zu können. Die Vereinskasse weist einen ordentlichen Stand aus, sodass der Verein mit einem guten finanziellen Polster neue Herausforderungen und Projekte ins Auge fassen kann. In der Vorstandschaft gab es einen Wechsel, Claudia Diebold schied nach sechs Jahren als zweite Vorsitzende aus, ihren Posten übernimmt Gerhard Schömbucher. Diebold steht dem Verein weiterhin zur Verfügung, da sie die Wahl zur Abteilungsleiterin Breitensport angenommen hat.

Bedingt durch die zweijährige Hauptversammlungspause häufte sich eine große Anzahl von Ehrungen an. Insgesamt wurden 120 ausgesprochen, unter anderem auch 11 Ehrungen für Mitglieder, die seit dem Vereinsgründungsjahr 1960 Mitglied sind. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf der Homepage des SV Schmeien: www.sv-schmeien.de.