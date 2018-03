SV Schmeien erhält neue Flutlichtanlage

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort – dieses Fazit konnten die zahlreichen Mitglieder, Freunde und Förderer des SV Unter/Oberschmeien, die am Freitag an der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone in Unterschmeien teilnahmen, mit Fug und Recht ziehen. In seiner Begrüßungsrede nannte der Vorsitzende Angelo Koch den 1960 gegründeten Sportverein ein unverzichtbares Element im sozialen Leben der beiden Dörfer. In vielen Vereinen rumore es, während der SV dank seiner engagierten 477 aktiven und passiven Mitglieder funktioniere, auf wohlwollende Sponsoren zurückgreifen und sich auf dem Sportgelände Grosswies auf treue Zuschauer verlassen könne.

Vereine arbeiten zusammen

Den einzelnen Abteilungen dankte er für ihre geleistete Arbeit und betonte anschließend die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem SV Unter/Oberschmeien und dem SV Sigmaringen innerhalb der neu gegründeten Spielergemeinschaft. Im Jahresrückblick erinnerte Koch an viele sportliche sowie gesellige Zusammenkünfte, die von den Vereinsmitgliedern gerne angenommen wurden. Simone Kaut, die den Vorsitz in der Abteilung Badminton von Gerhard Merk übernommen hatte, berichtete über eine gute vergangene Saison, dem sich Margret Stein von der Abteilung Breitensport nur anschließen konnte. Mit 290 Mitglieder ist diese Abteilung die stärkste im SV Unter/Oberschmeien. Ein breites sportliches Angebot von Montag bis Freitag sorgte für eine ausgelastete Sporthalle, in der von Seniorinnengymnastik über Step-Aerobic, World-Jumping, Tanzen oder Kinderturnen alle Altersklassen bedient werden konnten. Großen Wert legte die Abteilungsleiterin auf eine gute Aus- und weiterbildung der dreizehn Übungsleiter.

Gerhard Schömbucher von der Abteilung Fußball bescheinigte dem ersten gemeinsamen Spieljahr der Spielergemeinschaft ein positives Ergebnis. Die Kooperation werde mit der Ausweitung im Kinder- und Jugendbereich zukunftsorientiert weitergeführt. Mit der Suche nach aktiven Spielern beschäftigte sich die Unterabteilung Alte Herren, deren Leitung von Frank Dreher auf Steffen Gastel überging. Aktuell sind für den SV mit zwei weiblichen und neun männlichen Schiedsrichtern elf aktive Schiedsrichter gemeldet.

Vom 17. bis 21. Juli findet auf dem Sportgelände ein Turnier aktiver Mannschaften um den neu installierten Krone-Pokal statt. Mit der Premiere dieses Turniers, zu dem sich bereits fünf Mannschaften angemeldet haben, soll eine neue Tradition des Sportvereins eingeläutet werden. Laut Kassierer Markus Schmid trug für die gute finanzielle Lage des Vereins die Abteilung Breitensport zu einem wesentlichen Teil bei. Die Kassenprüfer Tobias Frick und Winfried Höfler bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Alle Vorstandsmitglieder erklärten sich bereit, weiter zu machen. Ohne Gegenvorschläge wurden Angelo Koch (1. Vorsitzender), Stellvertreterin Claudia Diebold, Markus Schmid (Kassierer), Jürgen Reiser (Schriftführer), Bernhard Höfler (Beisitzer) sowie Tobias Frick und Winfried Höfler (Kassenprüfer) für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Zum Schluss konnte Berthold Hotz Erfreuliches zur Installation einer neuen Flutlichtanlage bekanntgeben. An den Kosten beteiligt sich neben der Stadt, dem Fußballverband und dem Verein auch die Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft. Einen Scheck über 2000 Euro überreichte Heimo Frenzel, der Vorsitzende des 2011 gegründeten Vereins, unter großem Beifall.