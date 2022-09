SV Schmeien bietet World-Jumping-Kurse an

Der SV Unter-/Oberschmeien bietet Ab Oktober neue World-Jumping-Kurse an. Das Konzept von World-Jumping verbindet laut Verein gelenkschonenden Muskelaufbau, intensives Ausdauertraining und Spaß in der Gruppe mit motivierender Musik. Möglich ist der Kurs für Menschen ab 14 Jahren. Der Gold-Kurs richtet sich in ruhiger Form vor allem an Einsteiger und ältere Menschen. Der Gold-Kurs startet am Dienstag, 4. Oktober, insgesamt zehn Mal eine Stunde lang, jeweils dienstags ab 17.30 Uhr. Der World-Jumping-Kurs startet am Mittwoch 5. Oktober, zehn Mal mittwochs ab 20 Uhr und am Donnerstag, 6. Oktober, zehn Mal donnerstags um 18.30 Uhr. Alle Kurse finden in der Schmeientalhalle in Oberschmeien statt. Die Teilnehmergebühren betragen für Vereinsmitglieder 30 Euro (Schüler und Studenten zahlen nur 20 Euro) und für alle anderen 60 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei Claudia Diebold, Telefon 07573 / 9586655, Mobil 0171 / 7717961, E-Mail: jumping@sv-schmeien.de