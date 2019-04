Susanne Seßler offiziell Rektorin der Bilharzschule

Zwei Monate leitet Susanne Seßler bereits die Bilharzschule in Sigmaringen. Am Montagnachmittag fand nun die offizielle Amtseinsetzung statt. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um zu gratulieren und die neue Rektorin willkommen zu heißen.

In einem Dialog stellte die Schulamtsdirektorin des staatlichen Schulamts Albstadt, Liane Schneider, Susanne Seßler vor – und fügte selbst einige positive Worte an: „Sie transportieren als Person eine klare Haltung, die nötige Demut, Gelassenheit und Humor.“ Im Gespräch mit Schneider zählte Seßler nicht nur ihren beruflichen Werdegang auf, sondern äußerte sich auch zu ihrer Führungskultur. „Wichtig ist, auch als Rektorin Teil des Teams zu bleiben“, sagte sie daraufhin und erläuterte, dass sie unter anderem diese Erfahrung während ihrer Zeit als kommissarische Leitung der Grundschule am Härle in Pfullendorf, ihrer vorherigen Stelle, machen konnte.

Seßlers Ziel: Eltern von der Schule überzeugen

In ihrer Ansprache zeigte Seßler, wie sehr sie sich auf ihre neue Aufgabe freut und was sie vorhat: „Ich hätte es nie gedacht, aber ich zitiere jetzt erstaunlicherweise Donald Trump: Make Bilharz great again.“ Sie lobte die Schule, deren Konzept und wünschte sich, dass auch die Eltern das verstünden. „2019 ist hier wieder nur eine fünfte Klasse gestartet“, sagte sie mit Bedauern. Ihr größtes und vermeintlich schwerstes Ziel sei deshalb, die Eltern zu überzeugen, welch tolle Arbeit die Schule leiste.

Die Freude war aber nicht nur auf Seßlers Seite groß. Auch der bisherige Rektor und künftige Konrektor Christof Probst zeigte deutlich die Erleichterung über die Amtseinsetzung: „Das ist ein toller Moment.“ Zwei Jahre lang hatte die Schule lediglich eine kommissarische Leitung. Das ändert sich jetzt. Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm, der Seßler schon lange kennt, äußerte in dieser Hinsicht direkt einen Wunsch: „Ich hoffe, dass du uns nicht verlassen wirst, du hast ja deine Wurzeln hier in Sigmaringen.“

Außerdem verbinde die Schule Beruf und Berufung der neuen Rektorin, fügte Ehm im Hinblick auf etliche Liedbeiträge der Schüler und Lehrer an. Denn Seßler ist in der Stadtkapelle Sigmaringen aktiv und war lange Leiterin der Jugendkapelle „Fortissimo“. Darauf nahm die neue Rektorin augenzwinkernd selbst Bezug: „Wenn ihr nächstes Mal etwas einstudiert, möchte ich nicht nur zuhören, sondern mitmachen.“