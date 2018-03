Sukwon Lee feiert zehn Jahre als Kantor

Vor zehn Jahren ist der gebürtige Koreaner Sukwon Lee nach Sigmaringen gekommen, um dort als Kantor in der evangelischen Gemeinde zu wirken. Seitdem hat er unzählige Gottesdienste, Beerdigungen und Taufen an der Orgel begleitet, den Gemeindechor geleitet, Musikunterricht gegeben und Konzerte organisiert sowie als Pianist oder Cembalist selbst gegeben. Er hat auch eigene Werke komponiert und diese als Dirigent aufgeführt.

„Die Zeit seit meiner Ankunft in Sigmaringen ist atemberaubend schnell vergangen“, sagt Sukwon Lee und ist darüber selbst erstaunt. Bei der Fülle seiner Aufgaben und des Ausmaßes seines kulturellen Engagements ist das allerdings kein Wunder: Ohne Unterlass veranstaltet Lee Konzerte, die meist im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde oder in der Kreuzkirche stattfinden und ein zahlreiches sowie begeistertes Publikum anziehen.

Ein Höhepunkt von Sukwon Lees Arbeit stellte die Aufführung seiner selbst komponierten deutsch-koreanischen Kantate „Singet dem Herrn ein neues Lied“ im Dezember 2014 dar. „Dieses Werk hat für mich auch eine ganz persönliche Bedeutung, denn es gab mir den Anlass dazu, mich als Deutscher einbürgern zu lassen“, sagt der 44-Jährige. Für den Komponisten ging es bei der Kantate auch um die Frage nach Identität. „Mir wurde klar, dass meine koreanische Staatsbürgerschaft immer eine gewisse Hemmschwelle zwischen mir und meinem Leben in Deutschland darstellte“, sagt er. „Ich wollte mich endlich ganz auf die Menschen hier einlassen können.“

In seiner Tätigkeit als Musiker geht Lee vollkommen auf. „Mit Worten können wir oft nicht alles erreichen. Das ist der Moment, wo die Musik ihren Platz einnimmt“, sagt er. Für ihn ist die Sprache ein wichtiges Thema. Denn als er nach seinem Musik-Studium in Seoul nach Deutschland kam, musste er erst einmal zehn Monate lang in einem Intensivkurs in Leipzig Deutsch pauken. Aber sein Wille war stark, denn er wollte unbedingt im Land seines Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach weiter studieren. „Ich verdanke es Bach, dass ich zu einem tiefen Glauben gefunden habe.“

Nicht an Konzertsaal gebunden

An der Musikhochschule in Trossingen studierte er nach bestandener Aufnahmeprüfung sechs Jahre lang Klavier und Kirchenmusik. Nach einem weiteren Jahr als Praktikant in Bad Cannstatt kam er schließlich in Sigmaringen an. Ihm war schon lange klar, dass er Kantor werden wollte. Der Grund: „Ich habe ein musikalisches Arbeitsfeld gesucht, wo ich Musik mit Menschen machen und teilen kann, ohne an einen Konzertsaal gebunden zu sein.“

Eine geographische Präferenz hatten er und seine Frau Hyesu Lee, die aus Korea nachkam und die er 2011 heiratete, bei seiner Stellenwahl nicht. Der Neuanfang in Sigmaringen fiel dem Paar aber erst einmal schwer. „Ich empfand die Stadt als unnahbar, als stünde ich vor einer hoher Mauer“, erinnert sich Lee. „Außerdem musste ich mich erst einmal daran gewöhnen, als Protestant unter einer Mehrzahl von Katholiken und dann noch als fast einziger Asiate in der Stadt zu leben.“

Doch über die Musik, vor allem durch die Leitung der Chöre, erreichte er immer mehr Menschen, die auch im Lauf der Zeit zu Freunden wurden. Über die Jahre wuchs bei Lee eine Vertrautheit, sodass er sich heute in Sigmaringen sogar als „verankert“ und „beheimatet“ empfindet, auch wenn ihm seine Familie im fernen Korea noch immer fehlt.

Für die Zukunft wünscht sich Lee noch mehr Platz für Kinder und Jugendliche in der Gemeindearbeit, vor allem im musikalischen Bereich. Er selbst baut gerade wieder einen Kinderchor auf. Zudem wäre er glücklich darüber, wenn noch einmal seine Kantate aufgeführt würde. Ansonsten ist er mit seiner Arbeit rundum zufrieden: „Kantor zu sein ist mein Idealberuf.“