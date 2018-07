Sucht: Beratungsstelle braucht mehr Personal

Die Beratungsstelle der kirchlichen Suchthilfe hat ihren Jahresbericht 2010 vorgelegt. Demnach zeigt sich, dass die Zahl der Menschen, die dort Hilfe holen, um zwölf Prozent gestiegen ist.

Klaus Harter, Leiter der Beratungsstelle, relativiert aber teilweise. „Das Bewusstsein für Sucht nimmt in der Gesellschaft zu, dies ist einer der Gründe, warum man relativieren kann. Anderseits ist es aber so, dass sich neue Suchtformen in der Gesellschaft breit machen: Spielsucht zum Beispiel. Auch die neuen Medien bringen neue Formen der Sucht hervor“, erklärt Harter.

Die Zahl der Spielsüchtigen steigt exponentiell. Die Zahlen belegen, dass sich bis 2010 innerhalb von drei Jahren die Zahl der Spielsüchtigen zum Beispiel in Mengen verdreifacht hat. „20 Prozent der Spielsüchtigen, die 2010 die Beratungsstelle besucht haben, kommen aus Mengen“, berichtet Harter. Davon sind vor allem erwachsene Männer betroffen. Die Beratungsstelle ist mit verschiedenen Gemeinden im Gespräch, um die weitere Ansiedlung von Spielhallen zu verhindern. „Mit Spannung warten wir auf die neuen gesetzlichen Regelungen, die notwendig geworden sind, weil das Bundesverfassungsgericht 2010 die jetzt bestehenden Regelungen gekippt hat. Da werden neue Gesetze kommen, um die Ansiedlung von Spielhallen zu kanalisieren“, erklärt Harter.

„Das Bewusstsein in der Gesellschaft für Sucht als Krankheit steigt. Die Hemmschwelle, in die Beratungsstelle zu kommen, sinkt. Leute wissen, wo sie Hilfe bekommen“, erklärt Harter. Unternehmen und Einrichtungen sprechen bei Betroffenen das Thema Sucht früher an, Frauen akzeptieren immer weniger, als Partnerinnen die Sucht mitzutragen.

In einer Kooperation mit dem Jobcenter werden Suchtkranke in Kontakt mit der Beratungsstelle gebracht. „Es ist wichtig, dass Langzeitarbeitslosen geholfen wird, weil gerade Arbeitslosigkeit das Risiko des Rückfalls in die Sucht potenziert“, erklärt Harter.

Essstörungen nehmen zu

Die Zunahme der Fälle wirft das Problem der Personaldecke auf: „Wir müssen besser ausgestattet werden“, erklärt Harter. Der Landkreis ist der wichtigste Zuschussgeber, Verhandlungen finden derzeit statt. Eine neue Sucht macht den Beratern der Suchthilfe Sorge: Immer mehr junge Frauen sind von Ess-Störungen betroffen. Auch sie finden Hilfe in der Suchthilfe. „Wir haben aber nur sechs Behandlungsplätze und können deshalb nicht mehr Frauen aufnehmen. Die Dunkelziffer ist aber sehr hoch. Da muss etwas geschehen, damit wir den Frauen besser und schneller helfen können“, fordert Harter.

Im Bereich Prävention ist die Suchthilfe stark engagiert. „Der schönste Erfolg war der Landespreis, der uns für die Arbeit im Bereich Fairfest zuteil geworden ist“, freut sich Harter. Die Suchthilfe ist eng mit den Jugendhäusern und Jugendhilfeträgern vernetzt: „Bei Jugendlichen gibt es ein hohes Suchtpotential, weil sie oft unter Bindungsproblemen leiden, Sorgen mit Ausbildungsplätzen und oft auch Selbststeuerungsprobleme haben“, erklärt Harter.

Wenn Harter in die Zukunft blickt, macht ihm das gesellschaftliche Phänomen des Glücksspiels Sorge. Die Beratungsstelle war in der Ausbildung der Mitarbeiter von Extra Games involviert, diese Kooperation wurde gekündigt. Ein weiteres Problem ist Alkohol bei Jugendlichen: Eine Studie hat gezeigt, dass 20 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahre öfters als vier Mal im Monat zu viel trinken.

„Sie werden nicht alle süchtig, aber es ist ein Risiko behafteter Konsum“, erklärt Harter. Es ist der Zerfall der Gesellschaft, der Sucht steigen lässt. Sucht deutet oft auf Bindungsstörung hin.