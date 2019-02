Subway eröffnet Filiale in Sigmaringen

Die Fast-Food-Kette Subway eröffnet eine Filiale im Telekom-Gebäude in Sigmaringen. Der Eröffnungstermin ist für den 1. April geplant. Bei Subway können Sandwiches nach eigenem Gusto zusammengestellt werden. Das US-amerikanische Unternehmen betreibt seine Filialen im Franchise-System. Das heißt: Vor Ort organisieren selbstständige Unternehmer das Geschäft. In Sigmaringen wird Roland Schepp die Gaststätte betreiben, nach Balingen und Albstadt ist dies sein dritter Subway-Standort.

Seit ein paar Tagen verbreitet sich die Nachricht. Der Betreiber bekommt viel positive Resonanz, sagt er: „Man hat das Gefühl, dass Subway in Sigmaringen gefehlt hat.“ Vor einigen Jahren gab es bereits Überlegungen, die Kette in den Käppeleswiesen bei McDonalds zu etablieren. Doch diese Pläne versandeten. Warum, das können die Verantwortlichen nicht mehr sagen, da andere Köpfe am Ruder sind.

Der neue Subway-Standort liegt deutlich näher an der Innenstadt: Im Telekom-Gebäude, das zwischen dem Lidl-Areal und der Donau liegt. Bis vor einigen Monaten bot auf der Fläche ein Sonnenstudio seine Dienste an. Betreiber Schepp findet den Standort ideal, da sich einerseits mit dm und Lidl frequentierte Händler in der Nähe befinden und es andererseits ausreichend Parkplätze gibt. Schepp möchte die knapp 200 Quadratmeter im Erdgeschoss so umbauen, dass die Fassade deutlich durchlässiger wird. „Wir möchten die Fassade öffnen und verglasen“, sagt er. Subway soll einen separaten Eingang bekommen und vor dem Gebäude wird eine Terrasse gebaut.

Je nachdem, wie schnell diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Filiale eröffnen. Im Gebäude müssen einige Wände entfernt werden. Über ein Gutachten muss noch geklärt werden, welche Wände tragend sind. Laut dem Francisenehmer werde Sigmaringen eine Filiale im neuen Design bekommen. „Wir sind damit eine der Ersten im süddeutschen Raum.“

Mehr entdecken: Subway in der Krise

Subway betreibt in Baden-Württemberg derzeit 81 Restaurants, in Deutschland sind es knapp 700. „Diese Zahlen werden deutlich nach oben gehen“, kündigt Expansionsleiter Stefan Lutz an. Mit weltweit rund 44 000 Filialen ist das Familienunternehmen der größte Fast-Food-Anbieter vor der einschlägig bekannten Konkurrenz.

Der Betreiber der Sigmaringer Filiale arbeitete jahrelang als Manager in der Büromöbel-Branche. Aktuell berät er Unternehmen und führt die Subway-Filialen nach eigenen Angeben auf „nebenberuflicher Basis“. Bis die Sigmaringer Filiale läuft, wird er viel Zeit investieren müssen. So ist er am Dienstag für einen ganzen Tag in Sigmaringen, um Vorstellungsgespräche zu führen. Roland Schepp ist zuversichtlich, dass er in den kommenden Wochen genügend Mitarbeiter finden wird. Nicht auf Kundenseite, sondern auch auf dem Bewerbermarkt sei die Resonanz positiv.