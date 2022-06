Stuttgarter Saloniker wieder an der Donau in Sigmaringen

Auf Einladung der Gesellschaft für Kunst und Kultur sind die „Stuttgarter Saloniker“ am Samstag, 18. Juni, wieder zu Gast an der Donaubühne in Sigmaringen. Mit Charme und Witz wird Patrick Siben seine Musiker durch ein romantisches Programm mit Salonmusik, Opern- und Operettenmelodien, Strausswalzern bis hin zum Early Jazz führen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rabe telefonisch unter 07571 / 52 29 6 oder direkt bei der Gesellschaft für Kunst und Kultur telefonisch unter 07571 / 13 08 1 oder per Mail an kunst-und-kultur@t-online.de. Die Eintrittskarte kostet 25 Euro, für Mitglieder 23 Euro und für Studenten und Schüler zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind kostenlos.