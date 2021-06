Stuttgarter Saloniker konzertieren auf schwimmender Donaubühne

Nach langen Monaten bangen Wartens stellt die Gesellschaft für Kunst und Kultur in Sigmaringen ihr neues Programm für den nun beginnenden Kultursommer vor.

Das neu aufgelegte Programm verspricht nicht nur musikalische, sondern auch gestalterische Besonderheiten. So wird etwa wieder die Konzertreihe der Sparkassen-Soiree im Hofgarten an vier Abenden für eine Wiedergeburt der über viele Monate so sehr vermissten Konzertkultur in Sigmaringen sorgen und junge Künstler aus Sigmaringen stellen in einem gemeinsamen Abschlusskonzert dieser Veranstaltungsreihe ihr Können an verschiedenen Instrumenten unter Beweis. Weiterer Höhepunkt – nicht nur in gestalterischer Hinsicht – wird ein Konzert vor der neugestalteten Donaubühne sein, zu dessen Aufführung die Musiker dann auf einer in der Donau schwimmenden Bühne aktiv sein werden. Die Zuhörer werden während dieser Premiere im kleinen Amphitheater, der Donaubühne sitzen, während die Stuttgarter Saloniker ihre Wassermusik auf dem zweitlängsten Strom Europas, der insgesamt 10 Länder durchfließt, eindrucksvoll zu Gehör bringen.

Die Veranstaltungen der Hofgarten-Soiree finden jeweils zweimal pro Abend statt, damit trotz reduzierter Platzverhältnisse möglichst viele Zuhörer in den Genuss des Programms kommen können. Die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen bittet die Besucher der Veranstaltungen um die strikte Einhaltung der zum jeweiligen Veranstaltungszeitpunkt aktuell gültigen Corona-Bestimmungen.

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Sonntag, 13. Juni, um 18 Uhr und 20.15 Uhr Sparkassen-Soiree: Minetti-Quartett

Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr Wassermusik auf der Donau: Stuttgarter Saloniker

Sonntag, 4. Juli, um 18.00 Uhr und 20.15 Uhr Sparkassen-Soiree: Duo Paier-Dohrmann mit Kompositionen von Astor Piazzolla zu dessen 100. Geburtstag

Donnerstag, 8. Juli, um 20 Uhr Stadthalle: Landestheater Tübingen mit dem Stück Der Prozess nach Franz Kafka (Einführung: 19.30 Uhr)

Samstag, 10. Juli, um 18 und 20.15 Uhr Sparkassen-Soiree: Aris-Quartett

Samstag, 17. Juli, 18 und 20.15 Uhr Sparkassen-Soiree: Junge Künstler der Stadt