Der Nabu Sigmaringen sucht Vogelfreunde, die sich an der Stunde der Wintervögel beteiligen wollen. Diese bundesweite Aktion läuft vom 6. bis 8. Januar.

Welche Vögel kommen ans Vogelhäuschen, welche sind häufig zu sehen und welche sind selten? Der Vogelkundler Karl F. Gauggel erklärt, dass man mit dieser jährlich stattfindenden Zählung Rückschlüsse darauf ziehen möchte ob eine bestimmte Art zunimmt, abnimmt oder in ihrem Bestand gleich bleibt. Die Teilnehmer sollen im Garten oder Park Kleiber, Spatzen, Buntspechte oder Meisen zählen, die sie innerhalb einer Stunde sehen können. Die Zählung sollte nur in Dörfern und Städten, jedoch nicht in der freien Landschaft erfolgen. Spezielle Artenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich

Neben den bekannten einheimischen Vogelarten kann man unter Umständen auch Vögel aus nördlichen Gebieten, die bei uns überwintern, beobachten erklärt Alfred Bauernfeind vom Nabu Sigmaringen. Dazu gehören zum Beispiel Erlenzeisige, Bergfinken oder in manchen Jahren auch Seidenschwänze. Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum 13. Mal statt. Am Ende steht eine bundesweite Auswertung nach Vogelarten, Bestandszahlen und Bestandstrends.

Die Ergebnisse können Interessierte unter www.stundederwintervoegel oder über die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 weiterleiten. Unter allen Teilnehmern verlost der Nabu attraktive Preise.