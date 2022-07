Studienfahrt der Bertha-Benz-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

51 Schülerinnen und Schüler des Technischen und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen sammelten Anfang Juni während ihrer Studienfahrt in Berlin viele wertvolle Eindrücke.

Die Tatsache, dass im Nachgang der Pandemie Studienfahrten nur innerhalb von Deutschland erlaubt waren, erwies sich im Nachhinein sogar als echter Gewinn, denn in wohl kaum einer anderen Stadt können Geschichte und Zeitgeschichte so unmittelbar erfahren werden wie in Berlin.

So erlebte die Sigmaringer Gruppe mit den begleitenden Lehrkräften Diana Müller, Markus Braun, Steffen Maile und Roger Orlik beispielsweise Führungen durch die unterirdischen Fluchtwege aus der einstigen DDR, sowie durch die riesigen, stillgelegten Flaktürme der Wehrmacht. Besonders eindrucksvoll waren auch ein gemeinsamer Besuch bei der „East Side Gallery“, wo Reste der Berliner Mauer zu sehen sind, sowie die Schilderungen eines einstigen Häftlings im Hochsicherheitsgefängnis der „Stasi“ in Hohenschönhausen und eines einstigen Fluchthelfers aus der DDR.

Außerdem wurden die Abiturientinnen und Abiturienten vom Bundestagsabgeordneten des Wahlbezirks Zollernalb-Sigmaringen, Thomas Bareiß (CDU), empfangen, der die Region seit 2005 in Berlin vertritt. Erstmals seit einem pandemiebedingten Besuchsverbot im Bundestag konnten hier wieder Besuchergruppen empfangen werden. Und so nahm sich der 47-jährige, aus Meßstetten stammende Politiker eine Menge Zeit, um die vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu beantworten. Dabei kamen auch die gemeinsamen Sorgen und Bedenken hinsichtlich des Angriffskrieges in der Ukraine oder der Energieversorgung in Deutschland zum Ausdruck. Gekrönt wurde der Besuch mit einem Abendessen im Abgeordnetenhaus sowie einem nächtlichen Besuch in der Kuppel des geschichtsträchtigen Reichstagsgebäudes, von wo aus ein herrlicher Rundumblick über die Hauptstadt zu erleben war.