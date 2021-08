Studentinnen entwickeln Mehrwegsystem

Seit 1993 unterstützt die Fürst-Carl-Stiftung Studierende am Hochschulstandort Sigmaringen finanziell. Dieses Jahr hat der Vorstand der Stiftung die Förderung des innovativen Gründungsprojekts Pavao von Jasmin Kleinbub und Ann-Sophie Finner in Höhe von 500 Euro bewilligt. Die Gründerinnen stehen an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums im Bereich Betriebswirtschaft und Management und möchten mit ihrem Projekt die Verwendung von Einwegverpackungen in der Gastronomie und im Einzelhandel verringern. „Wir wollen ein Mehrwegsystem aus Glas mit Pfand und pfandloser Ausleihe entwickeln“, sagt Jasmin Kleinbub.

Die beiden Stipendiatinnen schreiben gerade ihre Abschlussarbeiten in Karlsruhe, daher fand die Verleihung bei einer Videokonferenz statt. Dabei berichteten die Studierenden, wie sie mit Glas eine nachhaltige und gesundheitsschützende Alternative zu Einwegverpackungen gefunden haben und dass sie derzeit das Produkt mit verschiedenen Gastronomiebetrieben und Unverpacktläden testen, um es an deren Anforderungen anzupassen. „Das Preisgeld der Fürst-Carl-Stiftung wollen wir nutzen, um unser Produktportfolio zu erweitern“, sagt Ann-Sophie Finner. „Neben unseren Mehrweg-Gläsern wollen wir nun auch rechteckige Behälter testen.“

Im Namen des Stiftungsvorstands sprach Landrätin Stefanie Bürkle den beiden Studentinnen ihre Anerkennung aus. Es freue sie, dass die beiden sich gefunden hätten, und sie wünschte ihnen alles Gute für ihr Projekt. „Es freut mich, dass wir so motivierte Studierende haben und sie als Gründungshochschule dabei unterstützen können, ihre Geschäftsideen voranzutreiben“, sagt Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer.

Die Fürst-Carl-Stiftung wird vom Landkreis, von der Stadt Sigmaringen und der Hohenzollerischen Landesbank getragen. Sie fördert Studierende, die erfolgreich eine Bachelor- oder Masterarbeit in Kooperation mit Unternehmen im Landkreis Sigmaringen geschrieben haben, die ein Forschungs- oder Gründungsprojekt an der Hochschule oder auf dem Innovationscampus Sigmaringen durchführen sowie Studierende, die sich vor Ort ehrenamtlich engagieren. Für die nächste Vergaberunde können sich Studierende bis zum 28. Oktober bewerben.