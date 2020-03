Studentin entwickelt Wildschwein-Würzmischung

Eine Studentin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat auf der Basis von Wildschweinfleisch eine Würzmischung entwickelt, die als Grundlage für Saucen, Suppen und Marinaden genutzt werden kann. Entstanden ist die Produktidee im Zuge einer Kooperation mit der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern: Manuela Heß (Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene) bearbeitete das Thema in ihrer Bachelorarbeit.

„Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt“, sagt Prof. Dr. Astrid Klingshirn, die die Studentin betreut hat. Grund dafür sei unter anderem der Wunsch nach größerer Nachhaltigkeit und artgerechter Tierhaltung. „Wildschweinfleisch ist ein regionales Produkt und gewissermaßen der Inbegriff artgerechter Aufwuchsbedingungen.“ Ziel der Zusammenarbeit war es, ein möglichst lang haltbares und breit einsetzbares Produkt zu entwickeln, das unterschiedliche Teilstücke des Wildschweins in der Verarbeitung zulässt. Die Würzmischung habe nicht nur den Vorteil, vielseitig in der Küche eingesetzt werden zu können. „Zugleich wird das Produkt Wildschwein an sich in Form eines fein gemahlenen Pulvers in der Anwendung vereinfacht und Konsumenten zugänglicher gemacht.“

Der Fokus der Arbeit lag zum einen auf der Entwicklung der Würzmischung selbst und zum anderen auf der Überprüfung der Akzeptanz beim Kunden. 15 Konsumenten testeten das Produkt zwei Wochen lang zu Hause und zogen eine positive Bilanz: Die Würzmischung überzeugte als Ersatz für konventionelle Instantbrühen als Suppenbasis und zum Würzen von Pasta- oder Fleischgerichten. 80 Prozent der Studienteilnehmer würden sie auch weiterhin verwenden. Das Produkt wurde außerdem besser angenommen und bewertet als andere, zuvor verwendete Instantprodukte und Würzmittel.

Bei der Projektpräsentation zeigten sich auch die Unternehmensvertreter Thomas Kanjar und Eva Veigel angetan von der Würzmischung. Ob und wann sie in den Vertrieb geht, wird derzeit geprüft.