Studenten schätzen an Sigmaringen die kurzen Wege

Zum Sommersemester 2018 haben an der Hochschule in Sigmaringen 152 Studierende begonnen. Insgesamt beträgt die Zahl der Erstsemester 371. 33 Prozent von ihnen sind weiblich und 67 Prozent männlich. Rektorin Ingeborg Mühldorfer hat am Montagvormittag die neuen Studierenden der Hochschule am Standort Sigmaringen begrüßt. Anschließend sprach Bürgermeister Thomas Schärer zu den Studenten und wünschte allen eine erfolgreiche Zeit. Wir haben drei neue Studenten befragt, warum sie Sigmaringen als Studienort gewählt haben.

Dana Liegmann, 25 Jahre aus Meersburg: „Nach meinem Fachhochschulabschluss habe ich bereits eine Ausbildung zur Köchin absolviert. Die Entscheidung, mein Studium an der Hochschule in Sigmaringen zu beginnen, ist mir dahingehend leicht gefallen, da ich hier mein Wunschstudium Lebensmittel/Energie und Hygiene absolvieren kann und zum anderen auch einen recht einen kurzen Weg nach Meersburg habe. Ich könnte mir gut vorstellen, nach meiner Studienzeit in den Bereichen Großküchenplanung oder Gerätetechnik zu arbeiten.“

Marcel Nägele, 20 Jahre aus Mühlheim an der Donau: „Mein Abitur habe ich am Wirtschaftsgymnasium in Tuttlingen gemacht. Nach einem Jahr Studium der Fertigungs- und Produktionstechnik habe ich mich noch einmal neu orientiert und studiere jetzt an der Hochschule in Sigmaringen Betriebswirtschaftslehre. Besonders gut gefällt mir hier, dass die Hochschule aufgrund ihrer Größe noch einen sehr familiären Charakter hat und man hier noch das persönliche Gespräch sehr schätzt.“

Edina Canovic, 19 Jahre aus Albstadt-Ebingen: „Nach meinem Fachabitur habe ich zwei Semester Resourcenmanagement/Wasser an der Hochschule in Rottenburg studiert. Da mir dieser Studiengang nicht besonders lag, habe ich mich für einen Studienplatz mit Studiengang Betriebswirtschaftslehre entschieden. Nach meinem Studium möchte ich gern in der Automobilbranche arbeiten. Mir gefällt an der Hochschule Sigmaringen, dass sie sehr familiär geführt wird. Auch die schöne Lage und die Nähe zu meinem Wohnort haben mich darin bestärkt, hier zu studieren.“