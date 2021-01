Die fotorealistische 3-D-Visualisierung ist bei der Entwicklung und Umsetzung textiler Produkte aktuell auf dem Vormarsch und eröffnet der Textilindustrie vielversprechende neue Möglichkeiten. In den textilen Studiengängen an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird dieser Trend schon lange sehr ernst genommen: So entwickelt insbesondere Professor Christian Kaiser mit seiner Expertise diesen Bereich in Lehre und Forschung laufend weiter und vermittelt Studenten stets den aktuellsten Stand der Technik.

Aktuell leitet er gemeinsam mit Professorin Marina Baum ein Industrieprojekt, in dem sich 23 Studenten im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie intensiv mit den neuen Technologien befassen. „Bereits das vorherige Semester hatte sich im Bereich der 3-D-Visualisierung ausprobiert und ein hervorragendes Ergebnis präsentiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. „Das aktuelle sechste Semester hatte das Ziel, dieses Ergebnis noch auszubauen.“

Die Studenten entwickelten eine komplett virtuelle Sportswear- beziehungsweise Outdoor-Kollektion mit besonderen Details, ohne dabei jemals mit einem Stück Stoff in Berührung gekommen zu sein. Die digitalen Vorlesungen sowie die neuesten Softwarelösungen, die der Hochschule von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt wurden, machten es möglich: Die Studenten passten ihr Projekt an die aktuellen Umstände an und arbeiteten im Homeoffice.

Die Abschlusspräsentation steht allen Interessierten offen. Sie findet am Mittwoch, 27. Januar, ab 14.30 Uhr komplett online über Microsoft Teams statt: tinyurl.com/y2z2je67