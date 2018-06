Studenten können sonntags am Abend den Bus nehmen

Die Stadtwerke Sigmaringen haben jetzt ein neues Stadtbusangebot für die Studierenden der Hochschule Albstadt-Sigmaringen auf den Weg gebracht.

Ab dem Sommersemester 2013 wird jeweils am Sonntagabend ein Stadtbus eingesetzt, der die Studierenden vom Bahnhof abholt und in die Nähe ihrer Wohnungen fährt. Bereits während des Wintersemesters an den kommenden beiden Sonntagen 13. und 20. Januar können Studierende das neue Angebot testen.

„Bisher bestand ein solches Angebot nicht“, erläutert Stadtwerke-Leiter Bernt Aßfalg und fügt hinzu: „Wir haben auf die Nachfrage der Studenten reagiert und daraus das neue Konzept in Abstimmung mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen entwickelt.“ Gemeinsam mit Bernadette Boden, Kanzlerin der Hochschule, und einer Delegation von Studenten wurden Abstimmungsgespräche geführt. Die Impulsgeberin hierfür war die Studentin Sophia List.

„Gemeinsam wurde vereinbart im ersten Schritt eine Bedarfserhebung unter den Studierenden durchzuführen“, erklärt Aßfalg.

Die Umfrage gab Aufschluss darüber, wie der Fahrplan am Sonntag konzipiert werden sollte. „Insgesamt haben sich fast 200 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die gute Resonanz hat uns darin bestärkt, dass bei den Studierenden der Hochschule eine große Nachfrage bezüglich des Stadtbusangebots am Sonntagabend besteht“, sagt Stadtwerke-Leiter Aßfalg.

„Viele unserer Studierenden fahren am Wochenende mit dem Zug nach Hause zu ihren Familien und Freunden. Dank des neuen Stadtbusangebots kommen sie jetzt am Sonntagabend sicher in ihre Wohnungen in Sigmaringen“, freut sich Hochschul-Kanzlerin Boden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Studenten ihr Gepäck jetzt bequem im Bus mitnehmen können und keinen beschwerlichen Fußweg mehr in Kauf nehmen müssen.

Die Befragung ergab, dass die meisten Studierenden am Sigmaringer Bahnhof zwischen 18.30 und 20.30 Uhr ankommen und überwiegend im Studentenwohnheim oder sonstigen Wohnungen im Stadtgebiet, beispielsweise im Schäferweg oder der Achbergstraße, wohnen.

Aufbauend auf diesen Informationen bieten die Stadtwerke vom Bahnhof jeweils drei Fahrten am Sonntagabend während des Semesters an (18.30, 19.30 und 20.30 Uhr). Der Bus fährt die Linie 2 mit dem Wohngebiet „Am Riedbaum“ und zusätzlich Teile der Stadtbuslinie 5 an.

Mit dem Naldo-Ticket können Studierende kostenlos den Stadtbus nutzen. Ohne Naldo-Ticket kostet eine einfache Fahrt 1,40 Euro.