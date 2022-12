Studenten erarbeiten ein neues Regionalstromprodukt

Die Stadtwerke Sigmaringen GmbH und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen pflegen eine jahrelange gute Zusammenarbeit. Dies zeigt sich in bereits gemeinsam realisierten Projekten, beispielsweise im Bereich des Öffentlichen-Personennahverkehrs oder in der Energiewirtschaft. Eine weitere Zusammenarbeit fand nun mit den beiden Masterstudiengängen Digital Energy & Business sowie Digital Business & Management statt. Die Studenten wurden mit dem Thema eines Regionalstrom-Produktes für die Stadtwerke Sigmaringen beauftragt.

In drei Gruppen mit fünf Personen setzen sich die Studenten von der Marktanalyse über die Wirtschaftlichkeit bis hin zum Markenauftritt eines solchen Tarifs auseinander. In engem Austausch mit den Stadtwerken Sigmaringen wurde von jeder Gruppe eine schriftliche Ausarbeitung angefertigt. Ihre Ergebnisse präsentierten die Studenten Anfang Dezember vor den Verantwortlichen der Stadtwerke Sigmaringen und ihrem Dozenten Berthold Schuster.

Im Anschluss an jeden Vortrag gab es Zeit für eine Diskussionsrunde. An dieser beteiligten sich neben den Kommilitonen, Dozent Schuster auch die Stadtwerke-Vertreter Markus Seeger (Geschäftsführer), Manfred Henselmann (Bereichsleiter Energiewirtschaft) und Heiko Schmidt (Teamleiter Commodity Vertrieb). Abschließend wurde den Studenten für ihre sehr guten Leistungen, welche den Stadtwerken Sigmaringen in ihrer Entscheidungsfindung hilfreich sein werden, mit Präsenten gedankt.

Die Partnerschaft zwischen Hochschule und den Stadtwerken geht über gemeinsame Projekte hinaus. So können Studenten bei uns ihr Praxissemester absolvieren oder als Werkstudent tätig sein.