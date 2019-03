Studenten entwickeln Kosmetik aus Walnüssen

Peeling, Duschöl, Aftershave-Balsam: Pharmatechnik-Studenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben im Zuge des grenzüberschreitenden Projekts AlpBioEco, das unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stadt Sigmaringen durchgeführt wird, innovative Kosmetik mit Walnüssen entwickelt.

In ihrer Projektarbeit stellte Frizzi Straub eine Creme her, bei der die Walnussschalen als Peeling-Körper fungieren und so für glatte Haut sorgen. Sie arbeitete die Walnussschale zunächst auf und entwickelte dann unterschiedliche Cremes mit pflegenden Eigenschaften. Diese wurden anschließend in einer Sensorik-Studie untersucht. Der Testsieger überzeugte sowohl in der Handhabung als auch beim Peeling-Effekt.

Zwei weitere Studierendengruppen entwickelten einen Aftershave-Balsam sowie ein Duschöl auf der Basis von Walnussöl und eines Walnussblattextrakts. Unterschiedliche Inhaltsstoffe der Walnuss wirken bei Hautirritationen beruhigend und können Infektionen verringern. Außerdem werden ihnen revitalisierende Eigenschaften nachgesagt, weshalb die Walnuss geradezu prädestiniert für eine Behandlung nach der Rasur ist.

Beim Duschöl bestand die Herausforderung darin, Farbe und Geruch ansprechend zu formulieren.

Insgesamt ist es den Studenten unter Anleitung von Martina Kleiner, Elke Weber und Prof. Dr. Karsten Köhler gelungen, drei innovative Produkte zu entwickeln. Das Konzept, im Modul Emulgiertechnik mit der praxisnahen Forschung zu verknüpfen, hat sich so zum zweiten Mal bewährt und wird im nächsten Semester weiter ausgebaut.