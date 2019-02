Stromstörung verursacht Brand in Umspannstation

Das Leitsystem der Stadtwerke hat am Freitag um 2.47 Uhr eine Störung im 20kV-Netz gemeldet. Wie die Stadtverwaltung berichtet, wurde beim Eintreffen am Schadensort festgestellt, dass es in der Umspannstation zu einem Brand gekommen war, den die Freiwillige Feuerwehr löschte.

Ab 3.09 Uhr folgten Abschaltungen im 20 kV-Netz. Nach etwa 20 Minuten konnte die Versorgung in der 20 kV-Ebene wieder hergestellt werden. Die Straßenzüge Alemannenweg, Lauchertstraße, Feldweg und Hedinger Straße waren vom Niederspannungsnetz getrennt. Um 5.05 Uhr konnten alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden. Im Laufe des Tages erfolgen die Untersuchungen zur Ursache der Störung. Die Mitarbeiter der Stadtwerke waren mit vier Personen im Einsatz, um die Versorgung wieder herzustellen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.