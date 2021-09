Stromausfall in drei Ortsteilen

In den Sigmaringer Ortsteilen Jungnau, Oberschmeien und Unterschmeien ist es am Montag zwischen 8.45 und 9.15 Uhr zu Stromausfällen gekommen. Das teilen die Stadtwerke am Nachmittag mit. Der Grund dafür war ein Schaden an einer Freileitung. Die Monteure der Stadtwerke haben die Stromversorgung allerdings schnell wieder hergestellt, indem eine Leitungsumschaltung erfolgte. Der entstanden Schaden wurde genau ausgemacht und zur Reparatur freigegeben. Die betroffenen Leitungen werden laut Stadtwerken so bald wie möglich erneuert.