Strom von E-Ladesäulen der Stadtwerke Sigmaringen wird kostenpflichtig

Die Stadtwerke Sigmaringen fördern die Elektromobilität in der Region. Deshalb haben sie bereits vor geraumer Zeit öffentliche Ladestationen für E-Autos in Betrieb genommen, an welchen das Laden bislang kostenlos war. Dieser Umstand wird sich zum 5. April ändern, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit. Ab diesem Datum wird das Laden eines E-Autos an allen Ladesäulen der Stadtwerke Sigmaringen kostenpflichtig sein.

Die Stadtwerke ziehen mit der Ladetarif-Einführung den anderen Anbietern nach, bei welchen bereits seit einiger Zeit Gebühren für das Laden anfallen. Darüber hinaus wird dadurch eine größere Ausgeglichenheit sowie Verteilung im Wettbewerb erzielt, wovon der flächendeckende Ausbau des Ladestationnetzes in Deutschland profitieren wird.

,,Uns war von Anfang an bewusst, dass das Laden von E-Autos an unseren Ladestationen ab einem bestimmten Zeitpunkt kostenpflichtig sein wird. Wir haben uns intensiv mit der Tarifgestaltung befasst und sind nun an dem Punkt angelangt, an welchem wir dem Kunden einen fairen, attraktiven sowie auf sein Ladeverhalten zugeschnittenen Tarif anbieten können‘‘, erläutert Manfred Henselmann, Bereichsleiter Vertrieb, die Umstellung. Die Tarifstruktur ist dahingehend aufgebaut, dass Kunden der Stadtwerke Sigmaringen beim Laden ihres Elektroautos einen Vorteil genießen. Für Kunden sowie Nicht-Kunden fällt jeweils eine Grundgebühr an, welche für erstgenannte Tarifgruppe geringer ist und bei einer monatlichen Mindestabnahmemenge sogar komplett entfällt. Des Weiteren wird das Ad-Hoc-Laden in einem eigenen Tarif berücksichtigt.

Gleichzeitig teilen die Stadtwerke mit, dass in Kooperation mit dem Autohaus Zimmermann eine weitere Ladesäule für E-Autos errichtet wurde. Die neueste Ladeinfrastruktur im Portfolio der Stadtwerke Sigmaringen befindet sich auf dem Parkplatz des Autohaus‘ Zimmermann und ist für jedermann freizugänglich. Die Ladestation hat zwei Ladepunkte.