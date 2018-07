Strom: Stadtwerke wollen mehr investieren

Ob sich im Stadtgebiet von Sigmaringen oder in den Ortsteilen bald Windräder drehen? Eher nicht. Auf dem Windatlas, den der Regionalverband in Pläne eingearbeitet hat, sind auf Sigmaringer Gemarkung kaum lukrative Stellen vorhanden. Nahe Gutenstein wäre ein potenzieller Standort. Betriebsleiter Bernt Aßfalg nennt zwei Schwachpunkte: Die Windstärke sei am unteren Ende der Skala, das heißt die Investition würde sich nur bedingt rechnen, weil zweitens der Anschlusspunkt ans Stromnetz zu weit von dem Standort entfernt liegt.

Wahrscheinlich werden die Stadtwerke außerhalb Sigmaringens in Windkraft investieren. Denkbar ist eine Beteiligung an einem Projekt beispielsweise auf Meßkircher Gebiet. Aßfalg berichtet über lose Gespräche mit dem Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick. „Wir stehen als Partner bereit“, sagt der Sigmaringer Betriebsleiter.

Möglich wäre aber auch, dass sich die Stadtwerke und/oder an einem anderen Windprojekt in weiterer Entfernung beteiligen. Sicher ist, dass sich die Investitionen deutlich nach oben bewegen werden. Der bisherige Plan sieht vor, dass eine dreiviertel Million in die Stromerzeugung fließt. Aßfalg nennt ein Beispiel: Eine Windkraftanlage mit einer Leistung von drei Megawatt würde bei 2000 Vollbenutzungsnutzen jährlich knapp acht Prozent des Strombedarfs der Stadtwerke decken. Um eine derartige Anlage zu bauen, müsste das Sigmaringer Energieunternehmen einen Betrag von rund vier Millionen Euro in die Hand nehmen.

Ziel der Stadtwerke ist, mittelfristig 40 Prozent des Strombedarfs selbst zu erzeugen. Momentan liegt die Quote bei knapp unter zehn Prozent. Noch offen ist, ob sich die Beteiligung an dem geplanten Kohlekraftwerk in Brunsbüttel konkretisiert. Das Kraftwerk sollte ursprünglich einen Beitrag zur Grundversorgung leisten. Seit der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen ist, werden als Ergänzung zu erneuerbaren Energien Kraftwerke benötigt, die problemlos hoch- und runtergefahren werden. Dies können Kohle- und vor allem Gaskraftwerke leisten, allerdings unter geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingen. Auch hier wäre eine Beteiligung eine Option, sagt Aßfalg. Anspruch des städtischen Unternehmens ist, das Risiko möglichst breit zu streuen.

Oberschmeien erhält Solardach

Sicher sind bereits diese Investitionen: Auf den Dächern der Gemeindehalle in Oberschmeien und einer Sigmaringer Grundschule sollen Fotovoltaikanlagen Strom erzeugen. Im Selbstversuch werden im Freibad und im Wohngebiet Riedbaum zwei Miniblockheizkraftwerke getestet. Sie sollen generell ins Angebot der Stadtwerke aufgenommen werden. Außerdem wollen die Stadtwerke auf den Wunsch nach einem Bürgerunternehmen reagieren. Wer sich finanziell an der Energieerzeugung beteiligen möchte, für den werde ein Angebot entwickelt.

Durch die allgemein zu erwartetenden Investitionen zur Umsetzung der Energiewende wird der Strompreis wohl generell ansteigen. Trotzdem ist dem Werksleiter wichtig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten bleibt. Aßfalg relativiert jedoch, indem er die Folgekosten der Atomkraft anfügt. „Wenn man die berücksichtigen würde, wäre der Strom jetzt schon viel teurer.“

Im Herbst werden die Stadtwerke dem Gemeinderat ein Konzept für die angesprochenen Investitionen vorlegen. Aßfalg drückt aufs Gaspedal. Im nächsten halben Jahr würden als Reaktion auf die Energiewende wichtige Projekte angepackt. Generell sieht er für die Stadtwerke eine „erhebliche Chance“, wenn die Bundespolitik beim Ausstieg aus der Kernenergie bleibe. Er fordert Planungssicherheit für die Energiewirtschaft, alles andere wäre fatal.